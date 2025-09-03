Tiktoker @HS02775 fue detenido, extendió la prisión de la casa de la casa de Puan a Sahroni

Yakarta, Viva – Dueño Tiktok @HS02775 con las iniciales es (35), arrestado contenido Invitación provocativa para saquear la casa del Presidente del DPR, Señora. y Nasdem Partasi políticos, Ahmad Sahroni.

«Cree y cargue contenido de video a través de sus redes sociales de Tiktok con el objetivo de causar un sentido de odio hacia ciertos individuos, grupos o comunidades basadas en la nacionalidad», dijo el Director de la Agencia de Investigación Penal de la Ley Criminal. PolriGeneral de Brigadier Himawan Bayu Aji, miércoles 3 de septiembre de 2025.

Policía de Investigación Criminal de Doursiber, general de brigada Himawan Bayu Aji (Central)

Está publicando contenido a través de su cuenta Tiktok. El contenido se carga desde una cuenta de Anonymus Tiktok con 2281 seguidores.

«Producir contenido provocativo tiene el potencial de poner en peligro objetos vitales nacionales y proporcionar incitación para saquear las casas de los miembros del DPR, el Sr. Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya y la Sra. Puan Maharani», dijo.

Anteriormente informó, al menos siete propietarios de cuentas de redes sociales (redes sociales) supuestamente provocaron para que la manifestación terminó en el caos a fines de agosto de 2025, fue arrestado.

«Hemos recibido 5 informes policiales que más tarde seguimos arrestando a siete sospechosos», dijo el director de la Ley de Ciber Penal de la Agencia de Investigación Penal de la Policía, General de Brigada Himawan Bayu Aji, el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Son WH, KA, LFK, IF, SB, G y CS. Fueron detenidos en el Centro de Detención de la Agencia de Investigación Penal de la Policía de la Policía de Metro Jaya. También hay quienes no están detenidos. En cuanto a los siete propietarios diferentes de cuentas de redes sociales.