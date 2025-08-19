Tiktoker Gilland Faiqar Marzuq, del contenido turístico al movimiento del movimiento del mar Karimun Jawa

Jakartam viva – de era redes socialesEl nombre Gilland Faiqar Marzuq comenzó a robar la atención. No solo a través del mundo del entretenimiento, sino a través del contenido de viajes que combina giras y acciones concretas para proteger el medio ambiente.

A través de la cuenta Tiktok e Instagram @karimuntravel.co, Gilland y su equipo muestran constantemente la belleza del mar azul Karimun JawaPero siempre con un mensaje profundo: el turismo no es solo unas vacaciones, sino también la responsabilidad de proteger la naturaleza.

De viajero a activista digital

Gilland es el fundador de Karimuntravel.co, una plataforma de viaje que construyó a partir de su amor en su ciudad natal. En cada contenido, no solo acentúa el panorama exótico, sino que también presenta la historia de los jóvenes locales que luchan por mantener el mar limpio y sostenible.

«Para nosotros, cada sonrisa de turistas que toman fotos en el Mar Azul de Javanese Karimun es la felicidad. Pero lo más importante, se van a casa con una nueva conciencia: que necesitamos este mar para protegerse juntos», dijo.

Karimuntravel.co presenta una experiencia diferente: que va desde viajes abiertos, viajes privados, hasta paquetes de luna de miel, todo lleno de toque local. Los turistas pueden vivir en las casas de familia de los residentes, disfrutar de típicos culinarios, para aprender a proteger el medio ambiente marino.

Este concepto hace que el viaje no solo contenga fotos hermosas, sino también historias valiosas que se pueden traer a casa.

Contenido inspirador del espectáculo

En Tiktok, Gilland presenta un video de color corto lleno: momento de snorkel con tortugas, impresionantes vistas submarinas, a la risa de los turistas que se disuelven en la atmósfera tropical. Sin embargo, detrás de las hermosas imágenes escondidas en mensajes educativos sobre la importancia del turismo sostenible.

No es sorprendente que muchos ciudadanos que juzgan el contenido @karimuntravel.co son más que solo promoción del turismo, más bien el movimiento inspirador de los jóvenes.

Mover la economía local

Además, Gilland invitó a la comunidad circundante a participar. Los guías turísticos locales, los proveedores de barcos, para las MIPYME culinarias se convierten en parte de la cadena turística que construyó. Como resultado, la economía regional también crece junto con el aumento de las visitas turísticas.

De Karimun Jawa al mundo

Con este enfoque, Karimun Jawa ahora no solo es conocido como un destino exótico, sino también un ejemplo de éxito en cómo la creatividad de los jóvenes locales puede elevar el turismo en el área a la etapa internacional.

Gilland Faiqar Marzuq ya no se conoce solo como Tiktoker Turismo, pero también el nuevo ícono de los jóvenes que combinan entretenimiento, educación y acción concreta para el medio ambiente.