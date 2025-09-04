Tiktok y Fandango lanzan compras de boletos de cine en la aplicación

Fandango Parnter con Tiktok en una nueva empresa que permitirá a los usuarios comprar boletos de película directamente en la aplicación.

El primer acuerdo de su tipo se ejecutará a través de Tiktok Spotlight, una vertical lanzada por la compañía china en 2024 para resaltar específicamente nuevas películas y programas de televisión. Bajo la asociación Fandango, los usuarios podrán comprar asientos en la plataforma social ubicua.

El primer título cubierto por el acuerdo es el próximo de Disney «Tron: Ares«, Una secuela protagonizada por Jared Leto. En términos de la interfaz de usuario de Tiktok, el enlace de compra se manifestará como un botón» Obtener boletos «.

«En Fandango, nuestra misión siempre ha sido conectar a los fanáticos con las películas que aman, donde sea que estén», dijo Claire Ripsteen, vicepresidente sénior de marketing y asociaciones, y agregó que el acuerdo fue «un paso poderoso para conocer al público en sus vidas digitales diarias y no es más fácil convertir la emoción de descubrir una película en la instantánea de la satisfacción de las entradas antes, sin líneas y no esperar». «.». «.»

Isaac Bess, Jefe de Distribución Global de Tiktok, dijo que la compañía estaba «encantada de colaborar con Fandango en nuestra primera integración de boletos de cine impulsado por Tiktok Spotlight, mejorar la participación de los fanáticos y dar al público un camino sin problemas desde el descubrimiento hasta la pantalla grande».

Fandango afirma que el 50% de los usuarios nacionales de Tiktok han descubierto una nueva película que llega a los cines en la plataforma, y ​​el 36% está inspirado para «tomar medidas». En 2023, Tiktok afirmó que tenía más de 150 millones de usuarios activos.

«Tron: Ares», coprotagonizada por Jeff Bridges, Evan Peters y Greta Lee, llega a los cines en todo el país el 10 de octubre.