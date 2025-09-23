Washington DC, Viva – Presidente de los Estados Unidos (COMO) Donald Trump firmará la orden ejecutiva este fin de semana que establece que un acuerdo para liberar operaciones Tiktok En su país del negocio matriz en China, la tecnología de bytedance cumplirá con los requisitos estipulados en la ley en 2024.

Washington estaba convencido de que China había aceptado el acuerdo y no planeaba mantener más discusiones con Beijing con respecto a los detalles, pero admitió que se necesitaban documentos adicionales de ambas partes para aprobar el acuerdo.

«La valoración de los activos de Tiktok en los EE. UU. Llegará a» miles de millones de dólares estadounidenses «, dijeron funcionarios de la Casa Blanca que se negaron a ser nombradas, como se cita en el sitio Canal News AsiaMartes 23 de septiembre de 2025.

El gobierno de los Estados Unidos no tomará el presidente del consejo ni obtendrá acciones de oro en una nueva entidad que tendrá al Tiktok de los Estados Unidos, pero no está claro si el gobierno de los Estados Unidos obtendrá los pagos como condición de aprobación.

La tecnología de bytedance tendrá un máximo del 20 por ciento de las acciones, mientras que el Tiktok de EE. UU. Será controlado por una mezcla de empresas estadounidenses y globales, así como una gran cantidad de nuevos inversores que no están afiliados al negocio de los padres de Tiktok.

La lista completa de inversores no se ha finalizado, pero incluirá grandes empresas como Oracle y Silver Lake Private Equity Companies.

Donald Trump dijo que el rey de los medios Rupert Murdoch y su hijo Lachlan, fundador de Oracle Larry Ellison y el fundador Dell Michael Dell estará involucrado como inversores estadounidenses.

El presidente de los Estados Unidos trató de evitar aplicaciones de video cortas con 170 millones de usuarios en la tierra del tío Sam para prohibir después de que el Congreso aprobó una ley que ordenó el cierre de la solicitud en enero de 2025 si sus activos en los Estados Unidos no fueron vendidos por sus propietarios, tecnología de byteyance.

Donald Trump ha pospuesto la policía hasta mediados de diciembre de 2024 en medio de los esfuerzos para extraer activos de Tiktok de EE. UU. De la plataforma global, atraer a los inversores estadounidenses y asegurarse de que la nueva propiedad cumpla con los requisitos como una desinversión total necesaria en función de la ley en 2024.

Las órdenes ejecutivas de Donald Trump incluirán una nueva ruptura de aplicación de la ley durante 120 días para permitir que los inversores y la tecnología de byte -byteds cierren el acuerdo.

El progreso de la semana pasada hacia un acuerdo sobre Tiktok marcó un raro avance en las conversaciones durante meses entre las dos economías más grandes del mundo que trataron de aliviar la extensa guerra comercial que había molestado al mercado global.