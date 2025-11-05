TikTok limpia millones de contenido fraudulento

Jacarta – Plataforma de entretenimiento digital tiktok reveló que había eliminado más de 25 millones de contenidos durante el primer semestre de este año, incluidos 232 mil contenidos relacionados con fraude.

Gerente Senior, Relaciones Públicas y ComunicacionesTikTok Indonesia Edwin Lengkei dijo que del contenido eliminado, el 94 por ciento se eliminó de forma proactiva antes de ser denunciado por los usuarios.

«Esta medida tiene como objetivo proteger a los usuarios de diversas formas de manipulación y fraude en línea», dijo el miércoles 5 de noviembre de 2025.

Enfatizó que la seguridad del usuario es una prioridad máxima para TikTok, por lo que ha implementado una serie de medidas de seguridad que incluyen pautas de la comunidad como pautas de política en TikTok, moderación en capas y características de seguridad.

Aparte de eso, también está la campaña de alfabetización #PikirTwoKali en colaboración con el Ministerio de Comunicación y Digital (Kemkomdigi), el Grupo de Trabajo PASTI, IM3y creadores para ampliar el alcance de la educación sobre seguridad digital en la sociedad.

«TikTok no tolera ni permite ninguna forma de manipulación o fraude en nuestra plataforma. Todo el contenido que viole las Normas de la comunidad, incluidos aquellos que contengan fraude en línea, será eliminado de la plataforma», dijo Edwin.

Añadió que la función de denuncia en TikTok es anónima, por lo que los usuarios no deben preocuparse al denunciar contenido que se considera que viola las Normas de la comunidad o que se indica como fraude que podría dañar a la sociedad.

Mientras tanto, Vicepresidente Jefe de Estrategia Nacional de Compromiso de Marca Digital IM3 Hodo Purwoko mencionó la tendencia del fraude en la industria de las telecomunicaciones, es decir, el fraude a través de redes celulares realizado por teléfono o SMS, así como el fraude en canales digitales en nombre de la empresa.

Estos dos métodos suelen ofrecer premios falsos, ofertas de trabajo falsas o incluso contener mensajes o llamadas sospechosas (spam).

«Cada semana alrededor del 65 por ciento de los indonesios reciben intentos de fraude, y esto ocurre en las redes celulares, que van desde mensajes de texto de phishing, ofertas de trabajo falsas hasta esquemas de fraude de inversiones», dijo.

Para anticiparse a estos casos, Hodo aconsejó a los internautas que revisen primero sus cuentas antes de acceder a la información que reciben.

«Asegúrese de que la información se obtenga de una cuenta verificada. Primero averigüe si el enlace es oficial o no, quién es el remitente y le ayudaremos con la protección». dijo.