Tiktok lanza crescendo para descubrir talento de música clásica

Tiktok Y el Southbank Center de Londres ha anunciado Crescendo, un nuevo programa de aceleradores que tiene como objetivo descubrir la próxima generación de talentos de música clásica.

El programa apoyará y elevará una cohorte selecta de 10 creadores con sede en el Reino Unido apasionados por la música clásica que ya están haciendo contenido sobre el género en Tiktok. La aplicación que formará parte de Crescendo es Ahora vive aquí hasta el 30 de octubre.

El lanzamiento de Crescendo se celebró el martes por la mañana en el Southbank Center con una actuación especial de la violinista y creadora de Tiktok, Esther Abrami (en la foto de arriba), que se encuentra en el panel de expertos que seleccionarán la cohorte inaugural. La violonchelista y la política de la violonchela Thangam Debonnaire, el jefe de música clásica del Southbank Center, Dada y Toyin Mustapha, el jefe de asociaciones de música de Tiktok para el Reino Unido e Irlanda, también están en el panel.

«Con casi un millón de publicaciones de Tiktok bajo el hashtag #ClassicalMusic, que ha aumentado en un 60% en Tiktok en los últimos 12 meses, el género está más allá de la sala de conciertos y encontrando una nueva vida poderosa en línea», dice un comunicado de prensa. «Ya sean artistas virtuosos, compositores de dormitorio, remezclas de DJ o superfans de antecedentes no tradicionales, el programa busca voces frescas y diversas listas para desbloquear la música clásica para el público del siglo XXI».

Los 10 creadores seleccionados serán invitados a un evento en enero donde tendrán la oportunidad de conectarse. Además, la cohorte obtendrá acceso gratuito a los conciertos y ensayos del Southbank Center, oportunidades exclusivas de contenido detrás de escena con los artistas y orquestas residentes del Southbank Center, la mentalidad a medida y la capacitación de plataformas desde Tiktok sobre el crecimiento creciente y comprometido de audiencias, las oportunidades de colaboración con Tiktok y los equipos digitales del Southbank Center y el involucrado a largo plazo a través del Centro de Southbank de Tiktok.

«Unir los mundos de la música clásica y la narración digital me ha mostrado cómo las poderosas plataformas como Tiktok pueden ser en la conexión de nuevas audiencias con la forma de arte», dijo Abrami en un comunicado. «Crescendo es una oportunidad para dar a los artistas, creadores y músicos un mayor acceso a las artes a través del Centro Southbank, al tiempo que celebra la creatividad que hace que la música clásica sea vibrante, relevante e inspiradora hoy».