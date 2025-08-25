Tiktok despidos de cientos de empleados, reemplazados por AI

Yakarta, Viva – Tiktok regresó al centro de atención público después de anunciar planes para la terminación del empleo (Despido) Cientos de personal en Londres que manejan la moderación de contenido y seguridad.

Este paso se lleva a cabo junto con la aplicación completa de la ley de seguridad en línea en el Reino Unido, que requiere compañía Tecnología internacional para prevenir la propagación de contenido peligroso o enfrentar grandes multas.

Este cambio plantea preocupaciones entre los trabajadores, principalmente porque se lleva a cabo en medio de las negociaciones con respecto al derecho a la asociación.

Muchas personas consideran esta decisión de Tiktok para mostrar cómo las empresas tecnológicas comienzan a depender de la inteligencia artificial (IA) para reemplazar el papel de los humanos en la moderación de contenido.

Tiktok ciertamente reducirá cientos de empleos en el departamento de confianza y seguridad en Londres, así como en la región sur y sudeste de Asia, como parte de la reorganización global relacionada con la moderación de contenido. El personal del Reino Unido recibió un correo electrónico el viernes por la mañana con respecto a la noticia de un despido brillante.

«Consideramos que el trabajo de moderación y garantía de calidad ya no se llevará a cabo en nuestra oficina en Londres», dijo el Financial Times, el lunes 25 de agosto de 2025.

En cambio, las empresas comenzaron a automatizar más trabajo utilizando inteligencia artificial. «El cambio propuesto está destinado a enfocar la experiencia operativa en ciertos lugares», agregó la compañía propiedad de esta bytete.

Según el sindicato de trabajadores de la comunicación (CWU), hay alrededor de 300 personas que trabajan en el departamento de confianza y seguridad en Londres, y es probable que la mayoría se vean afectadas.

«No quieren tener un moderador humano, su objetivo es que todo lo haga AI», dijo John Chadfield, organizador nacional de CWU.

Además, en realidad en este momento, las empresas también tienden a trasladar actividades a países con costos laborales más baratos. «La IA los hace sonar inteligentes y lo último, pero de hecho solo los moverán al extranjero».

Esta decisión de despido apareció solo una semana antes de que el personal de Londres estuviera programado para votar sobre los sindicatos, que durante varios meses antes se opusieron por la gerencia, según fuentes que conocían este problema.

Este paso también coincide con la implementación de partes importantes de la Ley de Seguridad Británica en línea, que requiere que las empresas verifiquen la edad de los usuarios que intentan acceder a un posible contenido peligroso.

Las empresas que no cumplen con las reglas, incluida la obligación de eliminar los materiales peligrosos e ilegales rápidamente, pueden enfrentar sanciones de hasta £ 18 millones o el 10 por ciento de la facturación global, lo cual es mayor.

Para cumplir con las nuevas reglas, Tiktok introdujo el control de «garantías de edad» el mes pasado para limitar la exposición al contenido peligroso para los usuarios menores de 18 años. Al igual que YouTube y Meta, Tiktok planea usar tecnología de aprendizaje automático para «determinar» la edad del usuario en función de la forma en que usan sus plataformas e interacciones.

Sin embargo, este sistema basado en AI no ha sido aprobado por los reguladores de Ofcom, que aún evalúa el cumplimiento de la compañía … La compañía explica que esta decisión es parte de un esfuerzo para racionalizar las operaciones europeas, incluida la reducción o el cierre del equipo de moderación en ciertos mercados y operaciones de enfoque en centros regionales como Dublín y Lisbon.

Tiktok incluso cerró el equipo de confianza y seguridad en Berlín este mes. «Continuamos la reorganización que comenzamos el año pasado para fortalecer nuestros modelos operativos globales en el campo de la confianza y la seguridad, que incluye nuestra concentración de operación en ubicaciones menos globales para garantizar que maximicemos la efectividad y la velocidad cuando desarrollamos funciones importantes de esta compañía mediante la utilización de avances tecnológicos», dijo Tiktok.

A pesar de los despidos, Tiktok registró que sus ingresos continuaron aumentando. El último informe muestra que los ingresos en el Reino Unido y Europa aumentaron un 38 por ciento a $ 6.3 mil millones en 2024, con pérdidas antes de impuestos de $ 1.4 mil millones en 2023 a $ 485 millones.

«Seguimos completamente comprometidos a garantizar que haya un mecanismo fuerte para proteger la privacidad y la seguridad de nuestros usuarios», dijo Tiktok.