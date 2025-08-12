Tiktok despidos de cientos de empleados en Alemania, este importante equipo ha sido reemplazado por ‘Robot’

Yakarta, Viva – En medio del rápido desarrollo de la tecnología, muchas grandes empresas comenzaron a confiar en la inteligencia artificial (AI) para administrar el contenido en su plataforma. Uno de los gigantes de las redes sociales, TiktokAhora planea revisar completamente el equipo de confianza y seguridad o el equipo a cargo de mantener la seguridad y la integridad del contenido, especialmente en Alemania.

Este paso desencadenó una ola de protestas y ataques de los trabajadores afectados.

Este cambio importante es parte de una tendencia global en la que las empresas de tecnología comienzan a reemplazar la mano de obra humana en moderar el contenido con los sistemas de IA y subcontratar a los trabajadores contractuales.

Sin embargo, estos esfuerzos no fueron sin problemas porque surgieron muchas críticas, tanto de los sindicatos como de los expertos que estaban preocupados por la calidad de la moderación y el impacto en los trabajadores.

Tiktok anunció el plan para terminar la relación laboral (Despido) a todo el equipo de moderación en Berlín, que tiene la tarea de supervisar el contenido peligroso en su plataforma. Este paso significa que alrededor de 150 empleados perderán sus trabajos porque su papel será reemplazado por AI y trabajadores contractuales externos.

Kalle Kunkel, un portavoz del ver. DI para la región de Berlín-Brandenburgo, explicó que el sindicato había tratado de negociar con Tiktok con respecto al salario de indemnización y la extensión de los despidos por hasta un año.

Sin embargo, según Kunkel, Tiktok se negó a negociar. «Básicamente dicen que no queremos hablar contigo, así que celebramos dos ataques. Pero aún no respondieron», dijo Kunkel, según lo citado por The Guardian, lunes 11 de agosto de 2025.

El equipo de moderación en Berlín maneja el mercado de lenguaje alemán con alrededor de 32 millones de usuarios activos. Berlín es la sede más grande de Tiktok en Alemania con alrededor de 400 empleados. Podar 150 empleados significa que casi el 40% de la reducción laboral en el equipo de confianza y seguridad.

Anna Sopel, una portavoz de Tiktok, declaró que este despido se llevó a cabo para «simplificar el flujo de trabajo y aumentar la eficiencia», y confirmó que la compañía sigue completamente comprometida con proteger la seguridad y la integridad de la plataforma.

Deberes del equipo de confianza y seguridad y reemplazo de IA

En Alemania y otros países, el equipo de confianza y seguridad es responsable de garantizar que el video corto cargado no contenga contenido peligroso ni viole las políticas de la empresa. Monitorean el contenido como la violencia, la pornografía, la desinformación y el discurso de odio.

Según los sindicatos, cada miembro del equipo puede revisar hasta 1,000 videos todos los días. Este proceso generalmente se lleva a cabo con la ayuda de AI.

El año pasado, Tiktok ha comenzado a reducir la cantidad de personal de confianza y seguridad a nivel mundial y reemplazarlo con un sistema automático. Por ejemplo, en septiembre del año pasado, Tiktok disparó a 300 moderadores en los Países Bajos en su conjunto.

En octubre pasado, alrededor de 500 moderadores en Malasia también fueron reemplazados por sistemas de moderación basados en AI. En febrero pasado, se informó que Tiktok despidió una gran parte del equipo de confianza y seguridad en Asia, Europa, Oriente Medio y África.

Una gran promesa de inversión y controversia para el uso de AI

A pesar de los despidos, el CEO de Tiktok, Shou Zi Chew, había testificado ante el Congreso de los Estados Unidos en 2024 que la compañía aumentaría los gastos por confianza y seguridad hasta más de US $ 2 mil millones para un equipo global de más de 40,000 personas.

Anna Sopel agregó que Tiktok regresó para invertir US $ 2 mil millones este año en el campo, aunque no explicó el número de personal en este momento. Como se sabe, Tiktok, que es propiedad de una compañía de Bytedance de China, enfrenta la amenaza de prohibiciones en los Estados Unidos a menos que se vendan a los compradores aprobados por el gobierno de los Estados Unidos.

Además de Tiktok, otras compañías de redes sociales como Snap, X (anteriormente Twitter) y Meta también redujeron el número de personal de confianza y seguridad y comenzaron a confiar en la IA. NPR en mayo pasado reveló que Meta planeó reemplazar el 90% del personal de revisión de productos con IA.

Aliya Bhatia, analista de políticas senior del Centro de Democracia y Tecnología, recordó que, reemplazar a la persona a cargo de garantizar que la plataforma sea segura y respetar los derechos de los usuarios, incluidos los menores, causará errores y experiencias más perjudiciales.

Crítica y protesta contra el uso de la IA

Kunkel dice que reemplazar a los humanos con IA causa serios problemas. Algunos trabajadores de Tiktok se quejaron del sindicato de que el sistema AI a veces clasifica videos que muestran la bandera del orgullo de Pelangi como un contenido peligroso, a pesar de que no viola las reglas.

Por el contrario, la IA también puede perder el contenido que es realmente inapropiado. «La IA realmente no puede reconocer problemas o videos de problemas, especialmente si el contenido es complejo», dijo Kunkel.

En Europa, las regulaciones sobre moderación del contenido son más estrictas que otras regiones. Según la Ley de Servicios Digitales que se pasa 2022, las compañías de tecnología como Tiktok deben mantener sus plataformas de contenido peligroso estrictamente o estarán sujetas a grandes multas.

Tiktok razonó que la inversión en IA les permite eliminar la violación del contenido antes de ser visto por el usuario. Esta tecnología también ayuda a reducir la cantidad de videos peligrosos que deben ser revisados por moderadores humanos.