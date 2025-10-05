Tigres toman Alds Juego 1 en Thriller de entrada extra sobre Marineros

El Tigres de Detroit aturdido el Marineros de Seattle en un thriller de 3-2, 11 entradas para tomar el juego 1 del Serie de división de la Liga Americana en la carretera. En un ambiente hostil en T-Mobile Park, Detroit se apoyó en la arena, la profundidad del bullpen y un golpe de embrague para silenciar a la multitud y reclamar una primera victoria crucial.

Esta victoria le da a Detroit más que una ventaja de marcador; él establece el tono para la serie. Históricamente, los equipos que llevan el Juego 1 en la carretera en los Alds de los mejores de cinco han avanzado casi el 74 por ciento del tiempo. En otras palabras: el impulso está de su lado, si pueden capitalizar.

«No lo robamos» Tigres El gerente AJ Hinch dijo. «Lo ganamos».

Desafiando las probabilidades

Detroit no flasheó el dominio toda la noche, pero ellos golpeado cuando importaba. El Tigres golpeó un jonrón de dos carreras en la quinta entrada para tomar una ventaja, que el Marineros arañado de nuevo en. Después de una sequía ofensiva, los murciélagos de Detroit se despertaron en extras, gracias a Zach McKinstryEl sencillo de dos outs en el medio que chocó Spencer TorkelsonEnviando el Tigres a una victoria en la carretera.

«Ganar en el camino es definitivamente diferente a ganar en casa», relevante Tyler Holton dicho. «Estás en contra de todos. Así que siento que cuando podemos tener éxito en el camino, solo motiva a los chicos, nos acerca más. Cuando puedes salir a la cima, es una sensación especial».

Mientras tanto, los bateadores estrella de Seattle Julio Rodríguez y Cal Raleigh Cada uno recolectó tres hits, pero fuera de esos dos, el Marineros gestionó solo 0 de 28 como unidad. Ese tipo de caída de todo el equipo en un juego de alta apalancamiento es exactamente cómo se ve una oportunidad peligrosa, y Detroit se abalanzó.

Motor de arranque Troy Melton Le dio una oportunidad a Detroit, pero el bullpen llevó a Detroit el resto del camino, cubriendo siete entradas. Aunque una mezcla de relevistas mantuvo a Seattle fuera de balance Rafael MonteroLa temporada de tres golpes permitió la solitaria «ganada» desde el bullpen de los Tigres.

Vestirá era particularmente agudoRetirando a Seattle en orden en la novena y 10 entradas. Keider MonteroOriginalmente considerado para empezar, limitó la noche con su primera MLB ahorrar. Colectivamente, el bullpen de Detroit mostró por qué La profundidad puede ganar juegos de postemporada bajo presión.

«Silenciar a una multitud, probablemente no haya mejor sentimiento», dijo Torkelson. «Es una sensación especial, especialmente porque no es fácil cuando la multitud es increíblemente ruidosa. Entonces, cuando está tranquilo, es como ». Puedes pensar «.

Temas y comida para llevar

La victoria de Detroit subraya algo crítico: Pueden ganar en entornos hostiles. Cuando la multitud estaba en pleno rugido, los fieles marineros tuvieron que calmarse cuando los murciélagos de Detroit finalmente se abrieron.

«En su mayor parte, creo que ha sido una gran lección: podemos ganar, pase lo que pase», dijo Torkelson. «Podemos encontrar formas de ganar cuando 45,000 fanáticos están enraizando contra nosotros. Creo que eso genera confianza y algo de autoconfianza como grupo, como podemos jugar y ganar en cualquier atmósfera».

Mientras que Seattle tuvo actuaciones destacadas, Detroit se apoyó en su fuerza colectiva. El estiramiento de 0 por 28 del resto de la alineación de Seattle fue una apertura que explotó los jugadores de Rol de Detroit. McKinstry, en particular, salió de una sequía (0-For-17 desde el 25 de septiembre) para entregar el golpe decisivo. Ese tipo de heroicos inesperados puede balancear una serie.

«Somos resistentes. Salimos y compitimos nuestros traseros». Zach McKinstry habló con Tom Verducci después del @Tigers ¡Ganó otro juego de una carrera este año! pic.twitter.com/skghhdk8lh – Fox Sports: MLB (@mlbonfox) 5 de octubre de 2025

«Buscando un hundidor allí», dijo McKinstry. «Él [Carlos Vargas] lo arroja mucho. Obtuve uno y pude hacer el trabajo «.

Además, el rendimiento del bullpen, especialmente en un largo alivio, fue la columna vertebral de esta victoria.

Juego 2 y la salud de la serie

El Tigres ahora tener una oportunidad de oro Tomar una ventaja de la serie 2-0 al mando después del enfrentamiento del domingo en T-Mobile Park.

Todos los ojos se vuelven hacia Tirar de SkubalEl as incuestionable de Detroit y Dos veces Ganador defensor de Cy Young¿Quién tomará el montículo en el juego 2? Para el MarinerosEl desafío es claro: encontrar una manera de resolver uno de los brazos más dominantes del béisbol, o arriesgarse a dirigirse a Detroit enfrentando la eliminación. Eso podría significar inclinarse fuertemente en sus estrellas o ser creativo con los enfrentamientos de bullpen para interrumpir el ritmo de Skubal.

Jardinero Kerry Carpenter Resumió la confianza del equipo en el enfrentamiento:

«Obtener una victoria antes del mejor lanzador del mundo es bastante especial, y siento que Skubal está hecho para estos momentos. Así que él estará en su mejor momento. Y eso es una alineación de allí. Así que también estarán en su mejor momento.