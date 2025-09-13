Tigres preocupados después de que Ace salga de inicio vs marlins con lesiones

Tarik Skubal es casi un bloqueo para ganar su segundo premio consecutivo de la Liga Americana Cy Young. Pero el Tigres de Detroit Ace dejó a los fanáticos su aliento el viernes por la noche.

Skubal dejó su excursión en la cuarta entrada con una lesión, y los Tigres dejaron caer su segundo consecutivo, 8-2, al Miami Marlins en Loandepot Park.

Skubal, por supuesto, es el favorito por delante de Medias Rojas de Boston Ace Garrett Crochet para el Premio 2025 Al Cy Young. El as de los Tigres lidera el AL en ERA (2.10), ERA+ (198), FIP (2.29) y es segundo en las Grandes Ligas en ponches (224), solo siguiendo el crochet (228).

Los Tigres (84-64) lideran la Liga Americana Central por 7.5 juegos sobre el Guardianes de Cleveland. Ellos siguen el Toronto Blue Jays por 1.5 juegos para la semilla número 1 en la Liga Americana con solo 14 para jugar.

¿Qué pasó con Tarik Skubal?

Esta temporada dominante se produjo inmediatamente después de la temporada casi inviable de Skubal, donde ganó la triple corona de AL como lanzador titular hace un año. Skubal también casi llevó a Detroit a los ALCS, ya que fue 1-1 con una efectividad de 2.37 y 20 ponches en 19 entradas de postemporada, lanzando a los Tigres más allá del Astros de Houston y casi los guardanes en los Alds.

Pero los Tigres están esperando para ver si Skubal podrá tener un impacto como ese en los playoffs este año, ya que después de lanzar 45 lanzamientos y permitir que cuatro carreras ganadas y cuatro hits no es-Skubal en solo 3 1/3 entradas, antes de salir con la lesión.

Los Tigres anunciaron que Skubal tenía la rigidez del lado izquierdo. Pero Jeff Passan de ESPN.com informó que Skubal se sometería a imágenes el sábado.

«Skubal dejó su comienzo en la cuarta entrada con incomodidad cerca de su costilla izquierda y se someterá a imágenes mañana para determinar la gravedad de la lesión, las fuentes le dicen a ESPN», compartió Passan en X (anteriormente Twitter). «Detroit, luchando por la mejor semilla de la Liga Americana, está esperando la esperanza de buenas noticias».

Skubal recogió solo su quinta derrota de la temporada, y los Tigres cayeron a solo 21-8 en sus inicios este año.

¿Qué dijeron los Tigres sobre la lesión de Tarik Skubal?

El gerente de los Tigres, AJ Hinch, no pensó dos veces antes de obtener Skubal del juego después de que el as denunció su lesión.

«Vamos a sacarlo de inmediato en ese momento», dijo Hinch durante su disponibilidad de medios posteriores al juego. «Dijo que podría seguir lanzando, pero ni siquiera íbamos a hacer que lanzara un lanzamiento de calentamiento».

La buena noticia para los fanáticos de los Tigres es que Skubal se dirigió a los periodistas y no parecía preocupado.

«Obviamente voy a ser optimista», dijo, según las noticias de Detroit. «Entiendo que me sacé del juego. Entiendo que hay algún tipo de preocupación, ¿verdad? Pero he visto a nuestros entrenadores, he hecho muchas cosas físicas y nada realmente me salta. Así que en ese aspecto, soy optimista al respecto.

«Obtendremos más información, probablemente algunas imágenes solo para ver qué hay allí y tal vez calmar el cerebro un poco también».

Skubal insistió en que anunciar que su lesión era necesaria para protegerse de una lesión que podría costarle las inicio el próximo mes.

«Ciertas cosas suceden durante un juego en el que sientes las cosas. Van y van solo con el juego. Este es una que no desapareció», dijo Skubal. «Eso es lo que me llevó a llamar [Hinch] y el entrenador.

«No me sentía muy cómodo dejándolo ir. Esta época del año, con lo que tenemos en el futuro, no quiero arriesgarme a hacer que me pierda algo de tiempo real».