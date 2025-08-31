Tigres predijo encerrar All-Star, de 24 años, con una extensión a largo plazo

Detroit‘s 24 años de todo el mundo Riley Greene se destaca como uno de los jóvenes talentos más intrigantes del béisbol, no solo por su progresión en el campo, sino porque sus ganancias siguen siendo modestas bajo la estructura de tiempo de MLB.

Actualmente bajo el control del equipo hasta 2028 y probablemente elegible para el arbitraje Después de la temporada, el joven jardinero permanece en un salario previo a la arbitraje, lo que significa que todavía está ganando cerca del mínimo de la liga. Es una ganga para los Tigres, especialmente para una estrella de dos veces cuyo impacto ha crecido constantemente.

Este escenario de bajo costo y alto alcance es un lujo que pocos equipos disfrutan, y abre la puerta para que Detroit considere una extensión a largo plazo antes de que se active el arbitraje. El bloqueo de Greene ahora podría proporcionar certeza de costos al tiempo que recompensan una posible pieza central.

Rendimiento que exige atención

La sobretensión del jardinero al estado de toda la estrella no ocurrió por casualidad. Saliendo del draft de 2019 como una mejor selección, ascendió constantemente a través de los menores y debutó en 2022. Desde entonces, ha florecido en un contribuyente clave para los tigres.

Con back -to -back Selecciones de todas las estrellas En 2024 y 2025, se ha demostrado que es más que una perspectiva; Es un artista cotidiano próspero. Su murciélago, presencia y potencial lo convierten en una frase de franquicia probable en los próximos años.

Los analistas sugieren que Detroit puede tener una ruta viable hacia adelante al enmarcar un contrato similar a los acuerdos recientemente firmados en la liga. Por ejemplo, un paquete de siete años y $ 126 millones, mirando Jordan Álvarez‘S Extensión 2022: es un posible plan.

Otra comparación proviene de la Atletismo‘ tratar con Brote de brent: $ 60 millones durante cinco años, con un arbitraje de sexto año de adquisición y agencia libre temprana. La extensión de Detroit podría seguir la misma estructura, asegurando el apalancamiento de la negociación y la seguridad profesional temprana tanto para club como para jugadores.

Implicaciones estratégicas para el futuro de los Tigres

Hay un valor estratégico en adelantarse al arbitraje. Enfrentarse a un jugador en su mejor momento sin control mueve la aguja en las conversaciones de contrato y la planificación financiera. Capitalizar su asequibilidad pre -arb evita un aumento en el salario en años posteriores.

Con una base sólida de estrellas jóvenes como Colt Keith Ya bajo contratos a largo plazo, la extensión de Greene solidificaría aún más el El núcleo sostenible de los tigres. Los primeros movimientos también pueden mitigar el riesgo de perderlo por la agencia libre en el futuro.

Cerrar este All-Star sería una clara inversión en la dirección de Detroit. Señala fe en el desarrollo interno y subraya el compromiso de la oficina principal de construir a través de talento de cosecha propia.

También se alinea con la estrategia más amplia del equipo, una que equilibra la urgencia competitiva con la prudencia financiera. La extensión de Greene podría allanando el camino para una nueva generación de la identidad de los tigres, basado en la juventud, la continuidad y el ascenso colectivo.

Un pilar gemelo para el núcleo de Detroit

Si bien gran parte de la atención se centra en Greene, los Tigres también enfrentan una decisión igualmente crítica con Tirar de Skubalsu as zurdo y un 2x All-Star. Skubal surgió como uno de los Los mejores lanzadores de la Liga Americana la temporada pasada, estableciéndose como un Cy Young Contender y darle a Detroit una presencia de primera línea que les ha faltado desde los días de Justin Verlander.

Al igual que Greene, Skubal permanece bajo el control del equipo durante varias temporadas más, pero la economía del lanzamiento es muy diferente. Bloquear un iniciador de primera línea a menudo requiere un Compromiso financiero significativoUno que podría superar los $ 150 millones dependiendo de la longitud y el tiempo. Aún así, el valor de retener un as en su mejor momento no puede ser exagerado. Los lanzadores de su calibre rara vez golpean la agencia libre sin ordenar enormes contratos, y asegurarlo temprano podría darle a Detroit tanto la certeza como la estabilidad en la rotación.

Extender tanto Skubal como Greene enviaría un mensaje rotundo: los Tigres han terminado de reconstruir y listos para invertir en un futuro sostenible y competitivo. Juntos, representan el equilibrio que todos los contendientes buscan, un bate de élite y un verdadero brazo No. 1.

«No todos firmarán acuerdos a largo plazo», dijo Joel Reuter de Bleacher Report, «pero sería una leve sorpresa si al menos uno o dos de estos tipos no están encerrados este invierno».