Tigres anuncia el papel de lanzador si regresa de una lesión

El Tigres de Detroit están en un lugar bastante bueno con la temporada de 2025 MLB bajando el Homestretch. Están firmemente en control de la Liga Americana Central, y mantienen el Toronto Blue Jays A lo largo del brazo, cuando se trata de la batalla por la semilla número 1 en la Liga Americana.

Incluso los mejores equipos de la liga podrían usar refuerzos en este momento de la temporada, y los Tigres no son diferentes. Un tipo que podría regresar en el futuro cercano es el lanzador veterano Alex Cobb, pero si termina tomando el montículo nuevamente este año, el gerente AJ Hinch reveló que estará en un papel al que no está acostumbrado.

Alex Cobb será utilizado como lanzador de relevo para los Tigres

Cobb irrumpió en las mayores en 2011 con los Rays de la Bahía de Tampa, y finalmente se convirtió en una pieza clave de su rotación inicial. Después de pasar seis temporadas con ellos, pasaría tiempo con los Orioles de Baltimore, Los Angeles Angels, los Gigantes de San Francisco y los Guardianes de Cleveland antes de firmar con Detroit en la agencia libre la temporada baja.

Durante su carrera, Cobb ha perdido el tiempo en varias ocasiones con lesiones graves. En 2015, se perdió toda la temporada con los Rays después de someterse a una cirugía de Tommy John, y en 2019, tomó el montículo por solo tres aperturas con los Orioles antes de someterse a una cirugía de cadera que termina la temporada. Después de lanzar solo tres juegos para los Guardianes el año pasado debido a una lesión en el hombro, una lesión en la cadera ha impedido que Cobb debutara con los Tigres en 2025.

Hasta este punto, la ausencia de Cobb no ha lastimado demasiado a Detroit, pero ciertamente no le dolía recuperarlo en el montículo en algún momento de esta temporada. Mientras que la fecha de regreso de Cobb todavía está en el aire, si termina adaptándose a los Tigres este año, Hinch reveló que lo hará como un lanzador de relieve en lugar de un iniciador.

«Nos redujo las expectativas internamente sobre cuánto tiempo puede ir en un juego», dijo Hinch a Chris McCosky de las noticias de Detroit. «Estamos tratando de ver cómo van los períodos de dos y tres entradas y cómo se recupera de eso».

Tigres con la esperanza de poner a Alex Cobb en el montículo más temprano que tarde

Cobb está en medio de una asignación de rehabilitación en Triple-A Toledo, pero todavía tiene un terreno que cubrir antes de volver a las mayores. Sin embargo, cuando lo hace, podría ser un contribuyente inmediato para Detroit. Después de todo, fue un All-Star en su última temporada completa con los Gigantes en 2023, ya que registró un récord de 7-7 con una efectividad de 3.87 y 131 ponches en 151.1 entradas de trabajo.

Sin embargo, las cosas serán diferentes para Cobb esta vez, ya que se usará exclusivamente fuera del bullpen por primera vez en su carrera. Será un cambio un poco un cambio para el veterano de 37 años, pero si puede comenzar a correr, podría terminar jugando un papel importante en la búsqueda de los Tigres para hacer una carrera profunda en los playoffs esta temporada.