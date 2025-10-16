Tigre de Sumatra atrapado en la oficina de BRIN Agam después de una persecución de perros, se cerraron las actividades de la oficina

TengoVIVA – tigre de sumatra Ingrese al área de oficinas de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (BRIN) en Koto Tabang, Nagari Koto Rantang, distrito de Palupuh, regencia de Agam, Sumatra Occidental y atrapado en el área de oficinas BRIN.

Lea también: El meteoro que cayó en Cirebon el domingo por la noche estaba vinculado al misterio, esta es la respuesta de BRIN



Centro de Conservación de Recursos Naturales (BKSDA) West Sumatra declaró que se sospechaba que el tigre de Sumatra que estaba aislado en el área de la oficina de BRIN Agam perseguía perros.

«Se sospecha que el tigre de Sumatra, que tiene menos de dos años, persiguió a un perro en el área de BRIN en las primeras horas del miércoles (15/10). Esto se basa en declaraciones de testigos presenciales, grabaciones e identificación de campo», dijo el jefe del West Sumatra BKSDA Maninjau Region II Conservation Resort, Ade Putra en Lubuk Basung, el jueves 16 de octubre de 2025.

Lea también: Los segundos de una bola de fuego agitan el cielo de Cirebon, resulta que un meteorito cae en el mar de Java



Ade dijo que el tigre de Sumatra fue aislado en el área de oficinas de BRIN después de perseguir a un perro y no pudo salir porque estaba cercado con concreto de 1,5 metros de altura.



Se observó a tigres de Sumatra entrando a la oficina de BRIN Agam West Sumatra

Lea también: Misteriosa explosión y bola de fuego en Cirebon, BRIN: Meteor cae en el mar de Java



En estas condiciones, el tigre no podía salir, porque solo había una puerta principal custodiada por guardias de seguridad, por lo que el tigre no se encontraría con su madre ni con sus otros hermanos.

«Hay tres tigres de Sumatra que son madres y dos cachorros juveniles en la zona», dijo.

Actualmente, continuó Ade, un tigre individual todavía se encuentra en el área de la oficina de BRIN, según el monitoreo realizado con un dron térmico. «Realizamos seguimientos mediante patrullas y mediante drones térmicos para dar con el paradero del animal», dijo

Por razones de seguridad, las actividades comunitarias y de oficinas en la zona se han detenido temporalmente. Los agentes también evacuaron a una familia del lugar.

«Después de que los residentes detuvieron las actividades en el jardín, inmediatamente llevamos a cabo un seguimiento en el lugar para buscar el paradero de estos animales», dijo.

Según él, los oficiales de BKSDA de Sumatra Occidental junto con el equipo de patrulla infantil Nagari (Pagari) Pasia Laweh, Pagari Baring, Pagari Salareh Aia, el Centro para la Protección de los Orangutanes (COP) y estudiantes de silvicultura de la Universidad de Riau (UNRI) conducirán al tigre a la ubicación de su madre.

Si estos pasos no tienen éxito, es posible evacuar a los animales utilizando jaulas trampa o anestesia. «Hemos llevado a cabo la escolta hasta el lugar de la madre y este paso puede ser eficaz para que el cachorro de tigre pueda encontrarse con su madre», dijo.