Tigran, esposo de la celebridad de Instagram Donna Fabiola, fugitivo en el caso de drogas del DWP de Bali, se entrega

Jacarta – Uno de los sospechosos en la lista de buscados (DPO) en el presunto caso de trata. drogas por delante del proyecto de almacén de Yakarta (DWP) 2025 Bali, entregada a Bareskrim policia nacional.

Lea también: 2006 Antiguos alumnos de la Academia TNI-Polri distribuyen ayuda a Aceh



El director de Delitos de Narcóticos (Dirtipidnarkoba), Bareskrim Polri, general de brigada Eko Hadi Santoso, dijo que el sospechoso tenía las iniciales TDS (Tigran Denre Sonda) y era el esposo de uno de los sospechosos en este caso, quien fue celebridad DF (Doña Fabiola).

«El 24 de diciembre de 2025 a las 14.00 WIB, DPO Subdit IV en nombre de Tigran Denre Sonda vino a entregarse a la Oficina del Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri», dijo.

Lea también: Cuatro fiscales detenidos por OTT, Fiscal General: Estoy agradecido por la ayuda del KPK





Bareskrim Polri arresta a 17 sospechosos de abuso de narcóticos antes del DWP 2025

Los resultados del interrogatorio inicial, dijo, revelaron que Tigran obtuvo cocaína de un ciudadano malasio (WN) llamado Mujahid.

Lea también: El autobús Sultan Agung choca contra un camión en la carretera de peaje de Batang, 1 muerto y 4 heridos



«Tigran conoce a Mujahid desde finales de 2023. Se conocían cuando trabajaban como intermediarios», dijo.

Luego, Mujahid le presentó a Tigran a alguien con las iniciales J para conseguir cocaína.

«Desde esa introducción, Tigran y J han estado comprando y vendiendo cocaína de forma intensiva durante aproximadamente 1 año», dijo.

Sin embargo, desde que J perdió contacto alrededor de 2024, Tigran volvió a comunicarse con Mujahid para comprar cocaína. La transacción para comprar bienes ilícitos se realizó en efectivo en Malasia.

Tigran, que consume cocaína desde 2022, dijo Eko, suele comprar cocaína para uso personal en un máximo de 10 paquetes (10 gramos) con un precio por gramo de cocaína de alrededor de 600-800 ringgit (1 ringgit = 3.800 rupias).

«Tigran trajo cocaína directamente desde Malasia a Indonesia metiéndola en una maleta metida entre un montón de ropa con pequeños paquetes esparcidos en la maleta. Luego, la maleta fue puesta en el maletero del avión para engañar al sistema de seguridad aduanera», dijo.

De la declaración de Tigran se sabe también que Mujahid no sólo suministraba cocaína, sino que también podía proporcionar otro tipo de estupefacientes, como éxtasis, MDMA y ketamina.

Como paso de seguimiento, los investigadores desarrollarán el caso para descubrir otras redes relacionadas y llevar a cabo un caso.

Se sabe que la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional reveló seis sindicatos de narcotraficantes que fueron arrestados antes del evento DWP 2025 en Bali del 12 al 14 de diciembre de 2025.