Tiggo 8 CSH, subsidios de motor eléctrico en iMOS 2025

Yakarta, Viva – El jueves 25 de septiembre de 2025, hubo algunas noticias Viva Automotive que está lleno de internautas. De la controversia del auto Chery Tiggo 8 CSH que hace una escena en las redes sociales a las promociones subsidiadas motor eléctrico en la exposición Vamos 2025Aquí hay una lista de 3 artículos más populares que debe consultar las últimas actualizaciones sobre el mundo de cuatro y dos ruedas.

1. Cronología del caso viral CSIG 8 CSH CSIGGO



Compartir sesiones de investigaciones sobre Chery Tiggo 8 CSH quejas Foto : Abdul Aziz Masindo/Viva.co.id

El estuche Chery Tiggo 8 CSH explotó Viral desde el 4 de septiembre de 2025, cuando un automóvil de consumo llamado S se rompió mientras viajaba de Yakarta a Surabaya debido a que se quedó sin gasolina y el uso de la batería incorrecta. Los problemas continuos como AC no están fríos el 7 de septiembre debido a la aceleración extrema y las fugas de agua que dañan el módulo BDM el 9 de septiembre que los internautas se llenaron, aunque las ventas de Pt Chery Indonesia (CSI) respondieron de inmediato con aclaración de que esto no era un defecto de producción. Leer más.

2. Filas de quejas de consumo Chery Tiggo 8 CSH: El motor está perdido potencia en la cojera

Los consumidores de Chery Tiggo 8 CSH están ocupados quejándose en las redes sociales sobre los motores que de repente pierden su energía y sus autos flácidos, incluidas las fugas de intercooler debido a las colisiones de piedra y el daño por cable debido a las picaduras de ratas. PT CSI enfatizó que estos problemas fueron causados ​​por factores externos, no defectos de fábrica, y prometió mejorar el servicio de emergencia de 24 horas más la asistencia en carretera para la satisfacción del cliente. Leer más.

3. Hay un subsidio de motor eléctrico en iMOS 2025



Alva celebra 3 años de entrenamiento en iMOS 2025

Los fabricantes de motocicletas Electric de Alva celebran el tercer aniversario en Indonesia con una oferta de subsidios independiente de RP. 7 millones para la compra de una nueva moto en el Show de motocicletas 2025 (IMOS) que se abrió hoy, 24 de septiembre de 2025, sin depender de los subsidios del gobierno fluctuante. El popular modelo Alva N3 es uno de los favoritos con un precio más asequible, mientras que las afirmaciones de Alva han ayudado a los consumidores a ahorrar hasta el 80% de los costos operativos en comparación con las motocicletas de gasolina después de 33 millones de km. Leer más.