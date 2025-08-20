Tiger Woods tiene un nuevo papel con PGA Tour

El siguiente capítulo de Tigre bosque‘Golf Legacy probablemente se escribirá fuera del campo, como parte de una nueva era para el Tour de PGA.

El CEO recientemente contratado de la gira, Brian Rolappanunció un nuevo Comité de Competencia Futuro. Woods servirá como presidente del nuevo comité que, según Rolapp, tendrá como objetivo «diseñar el mejor modelo competitivo de golf profesional en el mundo en beneficio de los fanáticos, jugadores, socios de PGA Tour».

Cómo Tiger Woods dará forma al futuro del PGA Tour

Rolapp, un ex ejecutivo de la NFL, también señaló que el Tour espera provocar un «rehacer holístico en cómo compitimos en la gira en la temporada regular, postemporada y fuera de temporada», aparentemente señalando que habrá grandes cambios no solo el horario de la gira sino también de cómo lleva a cabo sus playoffs y campeonatos.

El CEO prometió «no cambios incrementales (pero) un cambio significativo».

El comité en sí está compuesto por seis jugadores, incluidos Woods. Se unen al 15 veces campeón mayor en el comité Patrick Cantlay, Adam Scott, Camilo Villegas, Maverick McNealy y Keith Mitchell.

Se unen a ellos como «asesores comerciales» están el presidente de PGA Tour Enterprises, Joe Gorder, el propietario de los Medias Rojas de Boston, John Henry, y el ex gerente general de los Red Sox y los Cachorros, Theo Epstein. Henry, por supuesto, también posee Fenway Sports Group (de los cuales Epstein también es un asesor principal y propietario de la parte). FSG es posiblemente la mayor parte del grupo deportivo estratégico, un conglomerado de propietarios que han cometido $ 1.5 mil millones a PGA Tour Enterprises.

Tres principios del nuevo comité de PGA Tour

Rolapp también reveló que tiene tres «principios rectores» o «características clave» que están en la raíz del trabajo del nuevo comité.

1. Paridad competitiva

«Todos los deportes persiguen a la paridad competitiva … vamos a inclinarnos en esto mientras mantendremos la meritocracia».

2. Escasez

«(Habrá un) enfoque en los mejores jugadores de la gira para competir juntos con más frecuencia en eventos que se sienten especiales para los fanáticos y se sienten jugadores especiales».

3. Simplicidad

«Las competiciones deberían ser fáciles de seguir. La temporada regular y la postemporada deberían estar conectadas de una manera que se desarrolle hacia el campeonato del Tour de una manera que todos los fanáticos puedan entender.

Lo que significa para los fanáticos del golf

Entonces, ¿cómo se benefician exactamente los fanáticos del golf de esto? Los detalles y la ejecución obviamente serán cómo se juzga Rolapp, Woods y el Comité en sí. Pero hay razón para el optimismo.

A pesar de las impresionantes calificaciones de televisión, la modelo se ha vuelto un poco obsoleta. La gira trató de sacudir las cosas con eventos de firma, pero eso dejó agujeros en el horario. La promesa de un cambio importante es notable, ya que significa Rolapp y el Tour no está satisfecho con lo que tienen, o, al menos, ven un margen de mejora considerable.

Rolapp ciertamente tiene la experiencia correcta. Anteriormente se desempeñó como director de medios y negocios en la NFL y fue visto por algunos como un posible sucesor del comisionado Roger Goodell. La NFL ha visto mayor cambio en el campo y fuera del campo En la última década más o menos, y los resultados son difíciles de argumentar.

Rolapp reveló el único principio guía que aprendió en la NFL que él cree que también puede guiar la gira.

«Mira, el negocio deportivo no es tan complicado», explicó. «Usted obtiene el producto correcto, obtiene los socios adecuados, sus fanáticos lo recompensarán con su tiempo, porque le dicen que es bueno y que quieren más, y luego la parte comercial y comercial de él se encargará de sí misma».

Posicionar a alguien como Woods, el golfista más famoso de todos los tiempos, al tiempo que aprovecha la experiencia y la brillantez de un extraño como Epstein, debería establecer el tono para cumplir la promesa de un cambio positivo en el futuro.