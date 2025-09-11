Tig Notaro, Michelle Khare para el evento Tribeca X en Los Ángeles

Toss y Michelle Khare se encuentran entre los altavoces establecidos para un Tribeca X Evento en Los Ángeles que examinará la influencia de la narración y la intersección de las marcas y el entretenimiento.

Las sesiones también están diseñadas para examinar el papel que juega el liderazgo femenino en la narración de historias en la configuración de la cultura pop y las percepciones públicas. Además de Notaro y Khare, los panelistas que participarán incluyen a Lina Polimeni, directora de marca corporativa de Eli Lilly; Claudine Cheever, vicepresidente de marca y marketing global en Amazon; y Daniel Cherry III, director de marketing global de Dickies.

El evento del almuerzo está programado para el 12 de septiembre. Se está organizando como parte de la iniciativa Tribeca X de Tribeca Enterprises, que se centra en el contenido de marca y las innovadoras empresas de narraciones.

«Tribeca X se encuentra en la encrucijada de la creatividad y el comercio, donde las marcas no solo comercializan, sino que contribuyen significativamente a la conversación cultural», dijo Jane Rosenthal, cofundadora y directora ejecutiva de Tribeca Enterprises. «Nuestra expansión refleja una demanda de narración auténtica que impulsa tanto el impacto como la innovación. Este evento con el cociente femenino celebra a los visionarios que lideran ese cargo».

Cynthia Littleton, Variedad Coeditor en jefe, moderará una sesión que analiza cómo la salud se refiere a los insectos con la narración de historias, con Notaro, Polimeni y Bryce Norbitz, vicepresidente de Tribeca Studios y Desarrollo de Artistas en Tribeca Enterprises. Littleton también llevará a cabo un uno a uno con Khare, el popular creador que organiza la serie de YouTube «Challenge aceptado».

Cheever y Dickies ‘Cherry de Amazon formarán parte de un panel sobre el futuro del marketing, moderado por Shelley Zalis, CEO de Female Cocient.

(Foto: Tig Notaro y Michelle Khare)