Tiff Takeaways, las esperanzas de los Oscar de Sydney Sweeney, Crowdleasers y más

El Festival de Cine de TorontoEs posible que la 50ª edición no haya alcanzado alturas anteriores, pero fue la más viva y fuerte en años.

Daniel Craig y un desfile de A-listers entregaron «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery» a una multitud bulliciosa; Channing Tatum y Brendan Fraser Disfruté de algunas de las mejores críticas de sus carreras para «Roofman» y «Rental Family», que se estrenaron en TIFF; y Sydney Sweeney Tomó el festival por asalto, ganando aplausos por «Christy» y trabajando a Gamely en cualquier caso a el que asistiera.

Puede que no haya habido las ventas de años pasadas, pero varias películas que buscan distribución, como «The Christophers» de Steven Soderbergh, «The Testament of Ann Lee» de Mona Fastvold y el «sintonizador» de Daniel Roher, parecen seguros de aterrizar acuerdos después de anotar con críticas. Solo tomará más tiempo recolectar esos grandes cheques. A medida que Tiff termina, aquí hay cinco conclusiones de un festival que está comenzando a recuperar su paso.

¡Haz algo de espacio, muchachos!

La mejor carrera de actores se ve muy abarrotada. Después de recibir raves en Venecia por «The Smashing

Máquina,» Dwayne Johnson continuó construir impulso Por su actuación transformadora como luchador con problemas de MMA Mark Kerr, ganando otra ovación atronadora en el estreno canadiense de la película. Pero tendrá que entregar un nocaut a algunos contendientes de peso pesado. Incluyen un tatum que nunca mejor, que protagoniza un delincuente de buen corazón en «Roofman», así como el trabajo de Fraser como actor solitario en «Rental Family», Colin Farrell retrata a un adicto al juego en «balada de un pequeño jugador de un pequeño jugador» y Russell Crowe se convirtió en una gira de regreso de Force como una de las peores seres humanas de la historia, Hermann Göring, en «Nuremberg» «. Y todavía tenemos que ver lo que Timothée Chalamet está sirviendo en «Marty Supreme», que parece otro candidato potencial. Con todos estos giros de estrellas chisporroteantes, alguien se encontrará excepto en el frío cuando se anuncien nominaciones al Oscar.

Niños nuevos en el bloque

Puede que hayas escuchado, pero es No son exactamente los tiempos de auge en la taquilla. A pesar de los contratiempos, algunas almas valientes todavía están dispuestas a apostar por un avivamiento de negocios de cine. Black Bear, que se ha hecho un nombre para respaldar a las aclamadas indies como «Sing Sing», recientemente dijo que distribuiría hasta 12 películas anualmente. En TIFF tomó «Christy», un drama de boxeo verdadero de la vida verdadera que financió, fuera de la mesa, anunciando que manejaría el despliegue teatral de la película. Luego está la fila K, que está respaldada por Media Capital Technologies

y planes para traer 10 películas al año a los teatros. Distribuir películas es intensiva y arriesgada: solo pregúntele a Annapurna, Broad Green y una gran cantidad de otros estudios que perdieron sus camisas tratando de que funcione. Pero Black Bear ha alistado a Benjamin Kramer, una vieja mano de CAA, para supervisar las operaciones, y la fila K ha aprovechado a Megan Colligan, una ex ejecutiva de Paramount e Imax, para dirigir la compañía. Ambos son los veteranos que traen historias impresionantes, pero ¿se traducirán sus habilidades al Salvaje Oeste de la Distribución?

Christy

Cortesía de TIFF

Sydney Sweeney entra en el ring

La estrella de «euforia» puede querer comenzar ensayando su discurso de aceptación Después de deslumbrar audiencias en

Tiff con su turno como Christy Martin. Para jugar al boxeador pionero, Sweeney empacó con 30 libras y

hizo su propia pelea. Los votantes de los Oscar a menudo recompensan ese tipo de compromiso (ver Charlize Theron en «Monster» o Hilary Swank en «Million Dollar Baby»), y Sweeney, una de las estrellas más rápidas de Hollywood, demuestra que también es un talento de actuación formidable. Por supuesto, estar en el circuito de premios presenta

ciertos peligros. Sweeney se ha guardado en silencio los controversy que estalló alrededor de su estadounidense

Eagle Jeans Campaign, pero en algún momento, es posible que necesite encontrar una forma discreta de abordar la reacción.

El horror se vuelve cambio

Durante una charla pública Sobre el estado de la industria, la jefa de NBCUniversal, Donna Langley, reveló que el horror, una de las fuerzas de taquilla más confiables, está experimentando una sacudida. El antiguo modelo de sustos producidos a bajo precio no está entregando como lo hizo una vez: las luchas recientes de Blumhouse de Blumhouse con «M3Gan 2.0» y «Drop». En cambio, argumentó Langley, el público quiere películas de terror impulsadas por el autor, como «Nosferatu» de Robert Eggers, «Armes» de Ryan Coogler, «Longlegs» de Osgood Perkins y las «armas» de Zach Cregger, que tienen una vena de prestigiosas y llevan presupuestos más altos. Y no es suficiente tener un maníaco homicida en una máscara y esperar que el público aparezca. «Cuanto más extraño, mejor», dijo Langley. Ella está poniendo su dinero donde está su boca. Focus, una división de Universal, está desembolsando $ 15 millones para comprar «obsesión», una película de terror de YouTube Sensation Curry Barker que le da un giro sangriento al género romántico.

Olvida sus problemas

Las carreras de premios a menudo están dominadas por películas muy serias sobre temas muy importantes. Pero con el

Mundo en llamas, puede ser hora de desterrar el blues. Muchas de las películas que golpean a Toronto y la otra

Los principales festivales son descaradamente entretenidos. «Roofman» y «Rental Family», por ejemplo, hábilmente

equilibrar el humor y el corazón, mientras que los placeres sinuosos de «Wake Up Dead Man» deleitaban a los críticos, que lo llamaron la franquicia Entrada más entretenida. Al final, sin embargo, estos placenteros de la multitud pueden tener que superar mucha tarifa más pesada para ser declarado ganador. «Hamnet», la mirada devastadora de Chloé Zhao sobre cómo la muerte del hijo pequeño de Shakespeare impactó su vida artística, es ampliamente considerado el favorito de los Oscar. Puede ser brillante, pero escape que seguramente no lo es.