Tiff rompe los registros de Asia







El 50 aniversario del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) ha resultado ser una doble celebración para nosotros también, con una asombrosa, récord de 18 películas y series en selección oficial de IndiaAsia del sur y diáspora. Estos incluyen ocho películas y series de India, cuatro películas del sur de Asia más allá de la India y seis películas de la diáspora del sur de Asia. Resumen rápido: las películas y las series de la India son el mono en una jaula (Bandar) de Anurag Kashyap (Bandar), el Bayaan de BiKas Mishra y Jitank Singh Gurjar en busca del cielo (Vimukt). Además, está Gandhi, la serie co-creada por Hansal Mehta y Sameer Nair, Aranyer Din Ratri de Satyajit Ray (Days and Nights in the Forest, 1970, restaurado), Sholay (1975, restaurado de Ramesh Sippy) y Sohrab Sura's Short, desaparecieron.

Hay una fuerte presencia del sur de Asia más allá de la India. La Escuela Ghost de Seemab Gul (Pakistán, Discovery) por el artista británico-pakistaní, es una característica de debut que combina la crítica social con el realismo mágico, ya que la colegiala de 10 años Rabia, sin impresionar que su escuela se ha cerrado de repente debido a los rumores de que los Djinns, los espíritus, desactivan una red de corrupción, feudalismo y patriarchy. Ali de Adnan Al Rajeev, una película de Bangladesh-Philippines en atajos-4, ya ha ganado dos menciones especiales, en la competencia de shorts del festival de cine de Cannes y Kyiv Festival Internacional de Cortometraje. Con imágenes metafóricas de gran belleza y terror, la película sigue a un joven hombre de la aldea, que habla con la voz de un hombre pero puede cantar con la voz de una mujer, resistiendo la insistencia de su madre en la conformidad social: vemos los labios literalmente cerrados con una aguja y un hilo, mientras canta una hermosa canción de Lalon Fakir en una voz femenina con una concisión musical. El invitado permanente de Sana Zahra Jafri, Pakistán, en atajos 6, explora el abuso sexual de una mujer por parte de un pariente masculino, que revisa a la familia años después. Agapito, amado, por Arvin Belarmino y Kyla Danelle Romero, Filipinas (cortos cortos-1), está en una aventura floreciendo en una bolera; Una de sus compañías de producción es Katalog Films, una colaboración de Filipinas-Bangladesh.

Desde la diáspora del sur de Asia, dos características diversas comentarios sobre los males del capitalismo: la aldea de Aneil Karia en la pieza central, protagonizada por Riz Ahmed y Sheeba Chaddha, una poderosa película británica que adapta la gran tragedia de Shakespeare en el inglés Punjabi y Shakespean. Y buena fortuna, dirigida por el comediante estadounidense Aziz Ansari, con raíces en Tamil nadues una película estadounidense en inglés, en una presentación de gala. El actor-escritor-director Aziz Ansari, quien ganó un Globo de Oro para el Mejor Actor de la Serie Master of None en 2018, aquí coprotagonistas con Keanu Reeves y Seth Rogen en una excelente comedia, con Reeves interpretando a un ángel que ha llegado a la tierra con un núcleo de empatía para los trabajadores en el fondo de la economía del concierto. La película se debe a un lanzamiento teatral indio el 17 de octubre. Ansari lleva hacia adelante la tendencia de los comediantes que se convierten en actores/estrellas/directores de cine, incluidos Charlie Chaplin, Chris Rock y Jordan Peele, a nuestro propio Kapil Sharma, cuando los cantantes una vez se convirtieron en estrellas cuando el sonido llegó a las películas.

La característica debut del director japonés-estadounidense Eimi Imanishi Nomad Shadow, en la pieza central, es una coproducción de Estados Unidos y-Francia, respaldada por el productor estadounidense-indio Shrihari Sathe y otros. Cuando Mariam, una mujer marroquí que escapó a España y trabajó allí, es deportada a Marruecos, se encuentra casi una extraña en su propia casa de la familia musulmana conservadora. Kalainithan Kalaichelvan’s Karupy, Canadá (es canadiense-sri lanka tamil), es un drama familiar absurdo en los cortos 5, del caos después del dramático anuncio de una matriarca tamil.

Salar Pashtoonyar’s I Fear Blue Skies, Canadá, en atajos 2, explora el impacto del regreso de los talibanes al poder en Afganistánen la vida de un trabajador de ayuda; Su mal presagio había ganado un Premio de la Academia de Estudiantes. Y está la puesta de sol de Kunsang Kyirong en Discovery, una historia de misterio y deseo noirish por parte del cineasta canadiense-tibetano. En total, un recorrido de películas muy rico y diverso, de los cuales podemos estar justificadamente orgullosos.

Meenakshi Shedde, curador de cine, ha estado trabajando con Toronto, Berlín y otros festivales en todo el mundo durante 30 años. Ha sido miembro del jurado del festival de cine de Cannes y votante internacional de Globes Golden Globes, y es periodista y crítico.

Comuníquese con ella en meenakshi.shedde@mid-day.com





