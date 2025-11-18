Tierras en conflicto en Megamendung convertidas en zona de ecoturismo sostenible

Bogor, VIVA – Terrenos estatales en el Distrito megamendungBogor Regency, Java Occidental, que anteriormente era una fuente de conflicto agrario ahora se ha transformado en una región ecoturismo sostenible. Este cambio se produjo después de que el gobierno local llevó a cabo arreglos y se aseguró de que el estado de la tierra volviera a estar claro.

Esta zona se había convertido en un punto de conflicto debido a la tala de plantaciones de té y bosques pertenecientes a empresas de plantaciones. Esta situación provocó una prolongada disputa porque las tierras en cuestión eran en realidad tierras estatales.

«Hay dos impactos. Primero, la tala de plantaciones de té y bosques. Segundo, surgen disputas por la tierra, a pesar de que la tierra pertenece al estado. Estos dos problemas han estado ocurriendo durante bastante tiempo», dijo el martes el jefe del subdistrito de Megamendung, Ridwan, en Bogor.

Dijo que desde que asumió el cargo en 2023, no ha habido más informes de disputas territoriales por parte de los residentes. Este orden se considera el resultado de una planificación regional coherente.

Según Ridwan, la entrada de inversiones medioambientales en la región aporta cuatro beneficios principales. Desde la devolución de tierras estatales, la reforestación de áreas deforestadas, ingresos estatales adicionales hasta la creación de empleo.

Destacó que el desarrollo se seguirá llevando a cabo manteniendo el equilibrio ecológico. «El río Cisukabirus en esta zona nunca se inunda a pesar de que hay desarrollo. Esto demuestra preocupación por el medio ambiente», afirmó.

La inversión verde que se ha realizado desde 2021 incluye la plantación de más de 100 mil árboles y arbustos y ocho millones de arbustos. Además, se crearon cinco estanques de retención y 205 pozos de infiltración para garantizar que la zona siga siendo hidrológicamente segura.

Este esfuerzo va acompañado de la recopilación de datos sobre biodiversidad para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Este programa luego se convirtió en un área de ecoturismo que se integra con la conservación.

Actualmente, la gestión del área la lleva a cabo Eiger Adventure Land, que aporta un enfoque de desarrollo sostenible. Esto está en línea con la visión del Ministerio de Medio Ambiente (KLH) de Hanif Faisol Nurofiq, que enfatiza la importancia de la economía verde y azul.

«Para hacer realidad la visión de este gobierno, existen varias misiones principales, a saber, fomentar una economía verde y azul sostenible, fortalecer la independencia del país y proteger los recursos naturales», dijo Hanif.

Este proyecto también apoya el programa de absorción de mano de obra y downstream según lo dirigido por el presidente Prabowo Subianto. Han participado más de 500 trabajadores, incluidos alrededor de 300 residentes locales, y se prevé que ese número aumente a 1.200 cuando esté en pleno funcionamiento.