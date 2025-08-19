Tierras de lanzamiento comercial de Blockbuster Warriors Joel Embiid

El Guerreros de Golden State Enfrentan mucha incertidumbre al ingresar a la temporada 2025-26, específicamente debido a la situación contractual de Jonathan Kuminga y la falta de un centro de calidad y un banco. A partir del 19 de agosto, los Warriors solo tenían nueve jugadores con puntos de lista garantizados, debido a una temporada baja altamente inactiva.

¿Podría la franquicia del Área de la Bahía voltear sus fortunas con un intercambio de éxito de taquilla? Dave Holcomb de Sports Illustrated Flotó un campo de comercio de Warriors que vería al equipo aterrizar al ex MVP Joel Embiid a cambio de Kuminga y algunos activos de draft.

Los guerreros recibirían: Joel Embiid

Sixers recibirían: Jonathan Kuminga (firma y comercio), Trayce Jackson-Davis, Buddy Hield, selección de primera ronda de 2028 y selección de primera ronda de 2030 (sin protección)

La idea detrás del comercio proviene de un informe de Insider de la NBA Brett Siegel Eso sugiere que Embiid puede no estar listo para el campamento de entrenamiento debido a un revés en su recuperación de una lesión en la rodilla, y que los 76ers lamentan haberle dado una extensión de contrato el año pasado.

Cómo el comercio ayuda a ambos equipos

Como tal, los 76ers pueden ser incentivados para pasar de Embiid y comenzar de nuevo con Kuminga, un jugador con altura alta y dos selecciones de draft de primera ronda desprotegidas.

Mientras tanto, los Warriors pueden estar dispuestos a asumir los riesgos asociados con Embiid, dada la línea de tiempo limitada de su lista de envejecimiento para seguir un campeonato de la NBA. Las tres estrellas de los Warriors, Stephen Curry, Draymond Green y Jimmy Butler III, tienen más de 35 años.

Reuniendo a Butler y Embiid

El comercio de Warriors propuesto también resultaría en Butler y Embiid, ex compañeros de equipo en los 76ers, reuniéndose en su búsqueda de un escurridizo título de la NBA.

Ambas estrellas han hablado extensamente sobre su afición entre sí y por qué estaban molestos con la oficina principal de los 76ers por dejar que Butler camine como agente libre en 2019.

«Hablo con Joel todos los días», Butler dijo en mayo de 2022 Antes de la serie de playoffs de los Sixers.

«Incluso antes de esta serie. Ese es mi chico. Ese es un hermano para mí», dijo Butler sobre Embiid.

«Lo sabemos. Es un privilegio jugar contra él. Obviamente, estar en el mismo equipo con él tan bien como yo en el pasado, pero maldita sea, quieres jugar contra lo mejor y tener la oportunidad de vencer a lo mejor, y mantener eso sobre la cabeza de los demás en los años venideros. Después de la baloncesto, ese sigue siendo mi tipo».

Por cierto, Embiid Empujó la oficina principal de los 76ers para adquirir Butler en la fecha límite de comercio de la NBA de 2025 cuando el Heat puso a disposición su antigua estrella de franquicias. Según Yahoo Sports ‘ Vincent GoodwillEl Embiid «quería una reunión con Butler» y «lo empujó», pero los 76ers y el calor no pudieron hacer que ocurriera un trato.

Butler sería cambiado a los Guerreros en un acuerdo centrado en Andrew Wiggins.