Tierras de lanzamiento comercial de 3 equipos Andrew Wiggins, estrella All-Rookie

El Los Angeles Lakers Según los informes, son Interesado en adquirir La ex estrella Andrew Wiggins si el Miami Heat lo pone a disposición a través del comercio.

A la luz de los informes, Eric Pincus de Bleacher Report Flotó una idea comercial de tres equipos que también involucraría a los Brooklyn Nets.

Los Lakers recibirían: Andrew Wiggins, Jaime Joquez Jr.Dibujó

El calor recibiría: Rui Hachimura, Dalton Knecht

Las redes recibirían: Glue maxi, 2026 selección de segunda ronda, efectivo

La idea comercial de los Lakers esencialmente vería que el equipo se separe con los contratos que expiran de Hachimura y Kleber, además de prometer el joven francotirador Knecht. A cambio, los Lakers no solo recibirían a su defensor de ala deseado, Wiggins, sino también uno de los mejores jugadores jóvenes de la liga en forma de Jaime Juez Jr.

Joquez Jr. convirtió el primer equipo de Rookie en 2023-24, pero tuvo una pobre temporada de segundo año, principalmente debido a lesiones y las distracciones provocadas por la situación de Jimmy Butler III. Como tal, el joven de 24 años podría revivir su carrera con los Lakers.

Cómo el comercio ayuda a los Lakers

Pincus describió por qué Wiggins sería una actualización sobre Hachimura, especialmente a la defensiva, y Joquez y Timme podrían ser adiciones clave.

«Desde una perspectiva de baloncesto, el joven de 30 años [Wiggins] Entraría como el mejor defensor perimetral del equipo. A las 6’7 ″, ocupaba el papel dejado por la partida de Dorian Finney-Smith ”, escribió Pincus.