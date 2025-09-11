Tierras de lanzamiento comercial de 3 equipos Andrew Wiggins, estrella All-Rookie

El Los Angeles Lakers Según los informes, son Interesado en adquirir La ex estrella Andrew Wiggins si el Miami Heat lo pone a disposición a través del comercio.
A la luz de los informes, Eric Pincus de Bleacher Report Flotó una idea comercial de tres equipos que también involucraría a los Brooklyn Nets.
Los Lakers recibirían: Andrew Wiggins, Jaime Joquez Jr.Dibujó
El calor recibiría: Rui Hachimura, Dalton Knecht
Las redes recibirían: Glue maxi, 2026 selección de segunda ronda, efectivo
La idea comercial de los Lakers esencialmente vería que el equipo se separe con los contratos que expiran de Hachimura y Kleber, además de prometer el joven francotirador Knecht. A cambio, los Lakers no solo recibirían a su defensor de ala deseado, Wiggins, sino también uno de los mejores jugadores jóvenes de la liga en forma de Jaime Juez Jr.
Joquez Jr. convirtió el primer equipo de Rookie en 2023-24, pero tuvo una pobre temporada de segundo año, principalmente debido a lesiones y las distracciones provocadas por la situación de Jimmy Butler III. Como tal, el joven de 24 años podría revivir su carrera con los Lakers.
Cómo el comercio ayuda a los Lakers
Pincus describió por qué Wiggins sería una actualización sobre Hachimura, especialmente a la defensiva, y Joquez y Timme podrían ser adiciones clave.
«Desde una perspectiva de baloncesto, el joven de 30 años [Wiggins] Entraría como el mejor defensor perimetral del equipo. A las 6’7 ″, ocupaba el papel dejado por la partida de Dorian Finney-Smith ”, escribió Pincus.
«Hachimura tuvo cierto éxito contra jugadores más grandes como Nikola Jokić (aunque no es suficiente para que los Lakers ganen una serie sobre los Nuggets de Denver). Aún así, no es lo suficientemente móvil como para seguir con los atacantes de guardias y alas».
La información privilegiada señaló cómo traer a Juez borraría el error de la oficina principal de los Lakers en 2023, cuando dejaron pasar por el zurdo.
“Los Ángeles se perdió Jaquez (No. 18) en el draft de 2023 para seleccionar a Jalen Hood-Schifino (No. 17). Juez fue uno de los principales novatos ese año, mientras que Hood-Schifino no está actualmente en la liga.
«Timme podría llenar el último punto de lista estándar requerido (14º), o el equipo podría firmar a un veterano con un contrato mínimo mientras permanece bajo su límite duro de primer apres a $ 195.9 millones. Kleber y Cash hacen que el resto del acuerdo sea posible».
El calor despeja los libros
Wiggins, que tiene una opción de jugador para la temporada 2026-27, puede tener un futuro incierto con una organización de calor decidida a despejar sus libros para la agencia libre del próximo año. Según múltiples informes, el Heat está abierto a remodelar toda la lista en los próximos años y prefiere no hacer compromisos financieros con los jugadores existentes.
Es este pensamiento lo que forzó el calor para intercambiar Haywood Highsmith reducir su impuesto de lujo y podría impulsarlos a hacer lo mismo con Wiggins.
«Salir de Wiggins no solo borraría $ 30.1 millones de los libros del próximo año, sino que también poner al equipo bien bajo el umbral de impuestos para agregar [Precious] Achiuwa «, explicó Pincus.» El calor ganaría flexibilidad para movimientos adicionales a aproximadamente $ 9.3 millones por debajo del umbral de impuestos «.
«Hachimura, que está en un acuerdo expirado, es elegible para una extensión si demuestra ser un ajuste fuerte. Es un mejor tirador que Wiggins, y más un delantero de poder natural (a menudo juega fuera de posición para los Lakers)».
Sai Mohan Cubre la NBA para Heavy.com. Con sede en Portugal, SAI es un escritor deportivo experimentado con casi dos décadas de experiencia en editorial, incluidas Bylines en YardBarker, Fansided’s Hoops Hábito, International Business Times, Hindustan Times y más. Más sobre Sai Mohan
Más pesado para los lakers
Cargando más historias