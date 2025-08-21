Tierras comerciales propuestas Tierras Athletic Rim-Runner con Miami Heat

Andrew Wiggins se unió al Miami Heat como parte del acuerdo que envió a Jimmy Butler al Guerreros de Golden State. Wiggins, un ex campeón de la NBA, tiene dos años restantes en su acuerdo actual de $ 109 millones, con el último año como una opción de jugador.

Es esa opción de jugador la que podría ver el intercambio de calor Wiggins antes de la fecha límite de comercio de febrero de 2026. Actualmente, la franquicia corre el riesgo de que Wiggins opte por su acuerdo y llegue a la agencia libre sin restricciones el próximo verano.

Con eso en mente Mark Morales-Smith de «Fantasy on Si» ha propuesto un intercambio que podría tener sentido para todos los involucrados. Morales-Smith imagina el Dallas Mavericks Ser el socio comercial debido a la experiencia defensiva de Wiggins y la experiencia de campeonato.

El acuerdo propuesto se vería así:

Miami Heat Get: Daniel Gafford, PJ Washington y una futura selección de primera ronda

Dallas Mavericks obtiene: Andrew Wiggins

«Si el calor está decidido a alejarse de Wiggins, este es un retorno sólido», escribió Morales-Smith. «Gafford es un buen centro que promedió 12.3 y 6.8 la temporada pasada. Su presencia en el centro es necesaria en Miami. Se deslizaría muy bien en su pista delantera junto a Bam Adebayo. Washington sería un reemplazo directo para Wiggins».

Gafford, de 26 años, le daría a Miami una presencia más fuerte en el medio del piso. Además, proporcionaría protección del borde y una amenaza de LOB muy necesaria en la ofensa. Emparejándolo con Bam Adebayo En la cancha delantera, sin duda, también mejoraría la defensa general de Miami.

El comercio de calor propuesto funcionaría

Al observar los oficios propuestos como el anterior, lo más importante es garantizar que sea viable bajo las reglas de la liga. Al ejecutar este oficio a través de Máquina comercial de SpotracLa idea comercial se considera un éxito. Sin embargo, Miami probablemente necesitaría renunciar a un jugador antes de finalizar el acuerdo.

Afortunadamente, eso significaría que si Miami y Dallas consideraran un oficio de esta naturaleza, no necesitarían incluir a un tercer equipo. Cuantas más oficinas se involucren en este tipo de negociaciones, más difícil será obtener un acuerdo que funcione para todos los involucrados.

Gafford sería el regreso estrella para Miami. Es lo suficientemente joven como para anclar la pintura durante los próximos cinco, seis o siete años. Además, se ajusta a la línea de tiempo actual junto con Tyler Herro y Adebayo.

El calor podría apuntar a Russell Westbrook en la agencia libre

Independientemente de si el Heat decide hacer un trato como el que Morales-Smith imagina, aún podrían buscar agregar un veterano en la agencia libre. Es por eso Andy Bailey de Bleacher Report cree que el calor podría «rescatar» Russell Westbrook¿Quién ha sido agente libre desde que dejó el Nuggets de Denver A principios de este verano.

«La rotación del armador de Miami Heat está poblada en gran medida por los guardias combinados o disparadores», escribió Bailey. «En este momento, parece que Tyler Herro podría ser el titular en el 1 … tener un armador real y veterano en la lista podría estabilizar una segunda unidad que consulte para incluir muchos talentos más jóvenes como Jaime Joquez Jr., Nikola Jovic y Davion Mitchell. «

Westbrook ayudaría a resolver algunos de los problemas del calor en la posición de armador. Sería una fuerte presencia desde el banco. La segunda unidad de Miami es considerablemente joven e inexperta. Agregar un antiguo MVP podría ser la forma ideal de agregar algo de equilibrio.

Pat Riley nunca ha evitado adquirir talento envejecido. Entonces, si Westbrook permanece disponible en las próximas semanas, Miami podría surgir como el lugar de aterrizaje más lógico.