Tierras comerciales de 3 equipos propuesta anotador explosivo con Miami Heat

Ha sido un verano bastante tranquilo para el Miami HeatEspecialmente en términos de nuevas incorporaciones a la lista. Después de perderse Kevin Durant Para comenzar el verano, Miami rara vez se ha mencionado en los rumores comerciales.

Sin embargo, si Pat Riley todavía está buscando formas de mejorar la lista actual, Eric Pincus de Bleacher Report ha propuesto un intercambio de 3 equipos que podría hacer exactamente eso. La propuesta comercial se ve así:

Boston Celtics recibe: Walker Kessler y una excepción de jugador comercializado de $ 27.7 millones

Utah Jazz Recibe: Terry Rozier, Jaime Juez Jr., Nehemías quetaUna selección de draft de primera ronda de 2026 (Celtics), una selección de draft de segunda ronda de 2026 (Celtics), una selección de draft de primera ronda protegida de 2029 (Heat), $ 5.5 millones en efectivo de Boston y una excepción de jugador negociada de $ 4.9 millones para Kessler.

Miami Heat recibe: Anfernee SimonsJohn Tonje (Draft Rights) y una excepción de jugador comercializado de $ 3.9 millones

«El calor adquirido recientemente Norman Powell De los Clippers, entonces, ¿por qué el equipo covet Simons? ”, Escribió Pincus.» Powell, de 32 años, ayudará, pero está en el último año de su contrato y puede no ser un elemento a largo plazo para el calor. Simons, de 26 años, es más joven y más capaz como guardia de manejo de bolas de plomo. El entrenador Erik Spoelstra puede emparejar a Herro con Simons, trayendo a Powell desde el banco en un papel familiar de sexto hombre. Junto con el prospectivo delantero inicial Andrew Wiggins, el resto de la rotación necesita soportar la pista trasera defensivamente «.

Simons sería una fuerte adición a largo plazo a la lista de Miami. Sin embargo, ciertamente necesitaría mejorar su producción defensiva si quisiera impresionar a Erik Spoelstra. Afortunadamente para Simons, Miami tiene un historial estelar cuando se trata del desarrollo de jugadores.

El calor podría apuntar a precioso achiuwa en la agencia libre

En un artículo del 29 de julio para ClutchpointsBrett Siegel predijo que Riley podría adquirir Precioso achiuwa a través de la agencia libre. Miami necesita una profundidad adicional de la cancha frontal. Actualmente, la rotación de Big Man está configurada para presentar a Bam Adebayo y Kel’el Ware. Un cuerpo extra es sin duda una necesidad.

«Un equipo que aún podría usar algo de ayuda para esta temporada baja es el Miami Heat», escribió Siegel. “Not only does this fit make sense because Achiuwa can play behind Bam Adebayo and improve his all-around game, but the former Knicks big man recently purchased a two-bedroom condo in South Beach…Miami has an open roster spot, and they can sign Achiuwa without crossing their first-apron hard cap…Prediction: Precious Achiuwa stays in Eastern Conference, joins Heat frontcourt behind Bam Adebayo «.

Achiuwa no sería una adición de premio para Miami. Sin embargo, sería perfecto para la segunda unidad. Después de todo, es un reboteador sólido y un pantalla, además de ser un defensor versátil en la cancha delantera.

El calor podría hacerse haciendo intercambios este verano

Otra razón por la cual Achiuwa puede ser un objetivo más lógico para el calor es que pueden terminar trabajando en el mercado comercial. En un episodio reciente del «Zaslow Show 2.0», el experto en el límite de la NBA Bobby Marks compartió su creencia de que la franquicia se mantendrá a Pat hasta el próximo verano.

Bobby Marks dice que no espera otro gran movimiento de Mia esta temporada baja después del comercio Norman Powell «Me gusta el movimiento, fue un movimiento de bajo riesgo en cuanto a lo que hicieron … no estoy anticipando un gran movimiento en cuanto a lo que sigue con esta lista» (A través de @Bobbymarks42) pic.twitter.com/wgfgvvirzx – Cultura de calor (@HeatCulture13) 11 de julio de 2025

Aún así, si el calor buscaba sacudir las cosas, un oficio como Pincus sería ideal, especialmente porque les daría otro talento de mediados de los 20 que puede crecer con la franquicia. Miami finalmente tendría su pista trasera del futuro.