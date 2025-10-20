Tierra llena, nueve TPU en el sur de Yakarta ya no aceptan nuevas tumbas

Jacarta – Servicio de Parques y Bosques de la Ciudad Sur de Yakarta estados hasta nueve lugares entierro general (TPU) en el sur de Yakarta (Jaksel) fue declarado lleno y ya no acepta nuevos entierros.

Por lo tanto, el gobierno de la ciudad implementó el modelo de entierro superpuesto como una solución de entierro alternativa en medio de un terreno limitado.

«TPU cubre West Tanjung, Jagakarsa, Kampung Kongsi, South Grogol, Kebagusan, Pisangan, East Pejaten, West Pejaten y Cikoko», dijo el jefe de la Sección de Caminos y Cementerios del Subdepartamento de Parques y Bosques de la Ciudad del Sur de Yakarta. Arwin Adlin Barus cuando fue contactado en Yakarta, el lunes 20 de octubre de 2025.

Dijo que nueve de los 16 TPU en el sur de Yakarta se han quedado sin capacidad, por lo que fueron transferidos a otros TPU.

Según datos del Departamento de Parques y Silvicultura de la ciudad del sur de Yakarta, varios TPU, como Menteng Pulo I, II y III, Jeruk Purut, Tanah Kusir, Cidodol, Kampung Kandang, Srengseng Sawah y Pasar Minggu están llenos en más del 95 por ciento.

Esta condición es un desafío para el gobierno a la hora de brindar servicios funerarios a los residentes.

Por lo tanto, los vecinos que quieran tener un nuevo entierro ahora están siendo dirigidos a una de las opciones de solución, es decir, utilizar un entierro superpuesto con familiares que ya han sido enterrados en esa TPU o un nuevo entierro en otra TPU que aún tiene parcelas disponibles, aunque el número es limitado.

«El Gobierno de la ciudad del sur de Yakarta está implementando un sistema de entierro superpuesto como la principal solución para superar las limitaciones de tierras de TPU», enfatizó Arwin.

Por lo tanto, el Gobierno de la ciudad del sur de Yakarta garantiza que se hagan arreglos para que los servicios funerarios continúen funcionando. Las políticas técnicas también se entregan a los gerentes de TPU de acuerdo con las regulaciones regionales. (hormiga)