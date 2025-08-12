Tierra en línea sin cable gratis, transmisión

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Después del éxito masivo de «Alien: Romulus«El verano pasado, el Xenomorfo favorito de todos está llegando a la pequeña pantalla con»Alien: Tierra» – que se estrena el martes 12 de agosto a las 8 pm ET/PT.

¿Quieres ver «Alien: Earth» en línea gratis? Es transmitible en Hulu solo para suscriptores.

En este momento, Hulu tiene una prueba gratuita de 30 días para nuevos suscriptores Para ver el servicio de transmisión antes de comprometerse con otro mes. Ahora puedes ver «Alien: Earth» en Hulu ¡GRATIS!

Después, puede cancelarlo o seguir mirando Hulu A partir de $ 9.99/mes para el plan con anuncios. Sin embargo, para ir sin anuncios, el precio aumenta hasta $ 18.99/mes.

Además, puedes obtener el Dúo de Disneyque incluye Hulu y Disney+, por $ 10.99/mes con anuncios, o $ 19.99/mes sin anuncios. Además, el Trío de Disney Tiene Disney+, Hulu y ESPN+ (todos respaldados por anuncios) por $ 16.99/mes, o Disney+ y Hulu sin anuncios, junto con ESPN+ con anuncios por $ 26.99/mes.

Hulu es el hogar de golpear originales, como «The Bear», «The Handmaid’s Tale», «solo asesina en el edificio», «The Great», «Dopesick», «Pam & Tommy», «The Rebout» y otros. También presenta especiales musicales calientes, incluidos «Faces of Music», «The Stones and Brian Jones», «Joan Baez: I Am A Noise», «The Beatles: 8 días a la semana» y mucho más.

Mientras tanto, la serie de ciencia ficción transmite en FX. Alternativas de cable basadas en Internet, como DirectvIncluya la red, para que pueda ver «Alien: Earth» en línea. ¿Y lo mejor de todo? La mayoría de estos servicios también vienen con pruebas gratuitas. Directv Comienza en $ 54.99 para el primer mes de servicio ($ 89.99/mes después). Obtenga más información sobre DirecTV y todas las redes que tiene para ofrecer aquí.

FX también está disponible en Fubo, Hulu + TV en vivo y Azul honda.

«Alien: Earth» es una precuela que tiene lugar dos años antes de los eventos de «Alien» y sigue a un grupo de soldados que investigan el aterrizaje del accidente de una misteriosa nave espacial en la Tierra.

La serie está protagonizada por Sydney Chandler, Timothy Olyphant, Alex Lawther, Samuel Blenkin, Essie Davis, Adarsh Gourasv, Kit Young, David Rysdahl, Babou Ceesay, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Diêm Camille, Adrian Edmondson y otros.

Stream «Alien: Earth» en Hulu. Mientras tanto, mira el trailer de la serie de precuelas de ciencia ficción, a continuación: