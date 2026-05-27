¿Tiene problemas para conectarse a ChatGPT? Usted no está solo

Edgar Cervantes / Autoridad Android

TL;DR OpenAI actualmente está experimentando latencia y errores en su API.

Actualmente, la empresa está investigando este problema.

Si está acostumbrado a integrar ChatGPT en su flujo de trabajo pero algo se sintió mal esta mañana, no está solo. OpenAI informa problemas continuos con mayor latencia.

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La página de estado de la compañía informa problemas de latencia y un aumento de errores en su API, que se remontan a hace aproximadamente una hora. OpenAI dice que están investigando el problema, pero no hemos escuchado más actualizaciones sobre la mitigación.

Además del problema de hoy, ayer también hubo un problema continuo que puede afectar la capacidad de volver a iniciar sesión en ChatGPT para ciertos usuarios gubernamentales.

Actualizaremos esta publicación con más actualizaciones de estado que OpenAI comparta sobre la desaceleración actual.