Tiene la autoridad para reorganizar su gabinete

Yakarta, Viva – político PdipAhmad Basarah, enfatizó que su partido respetaba el decreto del presidente Prabowo Subianto que reemplazó a Hendrar Prihadi (Hendi) desde el puesto de Jefe de Política de adquisición de bienes/servicios gubernamentales (LKPP).

Dijo que PDIP es un partido político que respeta el principio de estado. Basarah también evaluó que el presidente Prabowo tenía la autoridad para reorganizar su gabinete.

El presidente Prabowo inauguró a varios ministros en el palacio estatal Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

«Uno de los principios de nuestro estado es que el poder ejecutivo está en manos del presidente. Porque ahora el presidente es Pak Prabowo Subianto, por lo que tiene la autoridad ejecutiva para organizar su gabinete o sus asistentes en el estado, ministerios e instituciones no ministeriales», dijo Basarah a los periodistas en el complejo parlamento, Central Jakarta, 18 de septiembre, 1825.

Tasa húmeda, Hendrar Prihadi ha servido durante mucho tiempo como jefe de LKPP. Reiteró que el presidente Prabowo tenía la autoridad para reemplazar su gabinete, incluido Hendrar Prihadi.

«Bueno, por lo tanto, respetamos la decisión del presidente de reemplazarlo, porque de hecho, el Sr. Hendi también ha estado allí durante bastante tiempo», explicó Basarah.

«Entonces, una vez más, la conclusión de la cuestión del reemplazo del Sr. Hendi del jefe de LKPP, PDI Perjuangan respeta y respalda la decisión del presidente Prabowo Subianto», continuó.

Se sabe que el Presidente de la República de Indonesia, Subianto, inauguró varias cifras en el Palacio del Estado el miércoles 17 de septiembre de 2025. La cifra ocupará el cargo de Ministro, Viceministro al Jefe de la Agencia.

La inauguración se basa en el número de decreto presidencial (Keppres) 97p de 2025 con respecto al despido y el nombramiento de ministros y representantes estatales estatales en 2024-2029 leídos por el Diputado para la Administración del Ministerio de Estado Secretaría Nanik Purwanti.

El presidente Prabowo dirigió directamente la inauguración de estas cifras. El Jefe de Estado también leyó el juramento que fue seguido por todos los ministros, Ministros Adjuntos del Jefe de la Agencia.

El momento de la inauguración del vicepresidente de la Corte Suprema para el embajador indonesio en un país amigable Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

Los designados son:

1. Djamari Chaniago: Ministro Coordinador de Asuntos Políticos y de Seguridad (Menko Polkam)

2. Erick Thohir: Ministro de Jóvenes y Deportes (Menpora)

3. Afriandsyah Noor: viceministro de mano de obra (Wamenaker)

4. Rohmat Marzuki: Viceministro de Silvicultura (Wamenhut)

5. Farida Farichah: Viceministro de Cooperativas (Wamenkop)

6. Angga Raka Prabowo: Jefe de Agencia de Comunicación del Gobierno

7. Muhammad Qodari: Jefe de Estado Mayor presidencial (KSP)

8. Nanik S deyang: subdirector de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN)

10. Sony Sanjaya: subdirector de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN)

11. Sarah Sadiqa: Jefe de Política de adquisición de bienes/servicios del gobierno (LKPP).