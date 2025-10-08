Tiene dos deber, Ministro de Salud Budi: ¡Tenemos un héroe!

Yakarta, Viva – El Ministerio de Salud (Kemenkes) tiene nuevos funcionarios después de que el presidente Prabowo Subianto inauguró a Benjamin Paulus Oktavian como Viceministro de Salud (Wamenkes).

Ministro de Salud de Indonesia, Budi gunadi sadikindijo Benjamin fue uno de los médicos especialistas en pulmón.

«Queremos ir directamente a la oficina para presentar a amigos, más tarde lo compartiremos al mismo tiempo, el Dr. Beni ya sabe que es un especialista en pulmonar», dijo Budi Gunadi en el Complejo Palacio Presidencial de Yakarta, miércoles 8 de octubre de 2025.

Explicó que el presidente Prabowo también prestó atención para acelerar el acuerdo enfermedad Tuberculosis en Indonesia. Porque, la enfermedad es uno de los ciudadanos indonesios más asesinos.

«Él (presidente Prabowo) su pasión, su corazón siempre quiso si es posible si la enfermedad que mataba a 134,000 cada año podríamos eliminar rápidamente», dijo.

Prabowo instaló varias cifras en el Palacio del Estado Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

En esa ocasión, Budi dijo que Dante Saksono Harbuwono seguía siendo el viceministro de salud. Esperaba que el desempeño del Ministerio de Salud pudiera ser más rápido con Benjamin Paul.

«Aún así. Entonces tenemos un héroe», concluyó.

Anteriormente, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, instaló oficialmente a Benjamin Paulus Oktavian como Viceministro de Salud (Wamenkes) de la República de Indonesia. La inauguración fue dirigida directamente por Prabowo en el Palacio del Estado, Yakarta, el miércoles 8 de octubre de 2025.

La inauguración estaba contenida en el decreto presidencial (Keppres) número 32 m de 2025 sobre el despido y el nombramiento del viceministro del gabinete rojo y blanco, el plazo de 2024-2029.

Antes de ser inaugurado, Prabowo primero hizo un juramento.



Candidato Wamenkes, Benjamin Paulus Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

En la actualidad, Dante Saksono también ocupa la posición de Wamenkes. Con la inauguración de Benjamin, la posición de los Wamenkes significa que se agrega en el gabinete rojo y blanco.

De esa manera, el Ministro de Salud (Ministro de Salud) Budi Gunadi Sadikin será asistido por dos Wamen.