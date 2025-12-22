Tiempos de ejecución de Stranger Things 5 ​​para los últimos cuatro episodios y el final

“Cosas más extrañasEl cocreador Ross Duffer ha revelado la duración de los últimos cuatro episodios de la serie.

Después de que los primeros cuatro episodios de la temporada 5 fueran lanzados el 26 de noviembre, “Stranger Things” regresará con otros tres episodios el día de Navidad, y el final de la serie llegará en la víspera de Año Nuevo. El episodio 5, titulado “Shock Jock”, tiene una duración de una hora y ocho minutos, y el episodio 6, “Escape from Camazotz”, durará una hora y 15 minutos. El episodio 7, titulado «El puente», se reduce a una hora y seis minutos. Cerrando el netflix El éxito de la ciencia ficción de una vez por todas es el episodio 8, «The Rightside Up», que es el episodio más largo de la temporada con dos horas y ocho minutos.

