Ticketmaster revenderá entradas canceladas para Ariana Grande a sus fans

Muchos Los fans de Ariana Grande se quedaron con las manos vacías después de que las entradas salieron a la venta para su gira “Eternal Sunshine” en septiembre de 2025 y las entradas se agotaron en minutos. Pero ahora, Ticketmaster ha revelado que trabajó con Grande y su equipo para recuperar las entradas compradas por personas que violaron sus términos de usuario y las venderá directamente a los fanáticos a partir del próximo mes.

En una publicación en las redes sociales, Ticketmaster explicó que la compañía trabajó con la gira “Eternal Sunshine” en octubre para cancelar una “pequeña porción” de boletos que violaban los términos de compra de boletos. En ese momento, Ticketmaster había enviado un correo electrónico a los fanáticos que compraron esos boletos de reventa para informarles que sus boletos habían sido cancelados y que, a pedido de la gira, serían invitados a participar si había boletos disponibles.

Ahora, dice Ticketmaster, «Nuestro objetivo es garantizar que esas entradas se vuelvan a emitir directamente a los fans». La compañía afirma que los aficionados podrán acceder a las entradas a través de un “proceso de solicitud”, o sistema de lotería, en febrero. Los fanáticos a quienes se les cancelaron boletos en el mercado secundario tendrán prioridad según el nuevo plan.

La propia Grande comentó la declaración de Ticketmaster volviendo a publicarla en sus Historias de Instagram y agregando: «Los amo mucho a todos y gracias por su paciencia… Más información pronto».

La estrella del pop regresa a los escenarios para “Eternal Sunshine”, su primera gira en siete años. La gira comienza el 6 de junio en el Oakland Arena y hará paradas en Los Ángeles, Brooklyn y Atlanta hasta principios de septiembre. En una entrevista en noviembre, dijo que la caminata podría ser su “último hurra” y “quizás no vuelva a suceder en mucho tiempo”.