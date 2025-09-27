Tiara Eve lanzó un nuevo álbum 528Hz Dance Mantra, combinando electrónica con ‘Healing’

Yakarta, Viva – Músicos y DJS, Tiara Eve, nuevamente sacudido el mundo música Con un trabajo lleno de energía y significado a través de su último álbum, 528Hz Dance Mantra. El segundo álbum que está muy esperado contiene once a. Tiara Eve combinó inteligentemente el ritmo electrónico que desencadenó los movimientos con un toque de la frecuencia de curación de 528Hz, que era ampliamente conocida como la frecuencia del amor y la transformación celular.

Tiara Eve diseñó un mantra de baile de 528Hz más que una simple colección de canciones. Esta es una experiencia sónica completa, específicamente diseñada para entretener al oyente mientras ofrece un proceso de curación a los niveles emocionales y espirituales. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

Tiara Eve realizó un lanzamiento de un álbum especial en un evento de fiesta privada en Nika Senopati, Yakarta. Desde las cuatro de la tarde, los invitados comenzaron a abarcar la ubicación. Disfrutaron de una cálida bienvenida, bebidas frescas de matcha y bolsas de regalos, todas ellas reflejaron el entusiasmo positivo de este álbum recién lanzado.

Al abrir el evento, Tiara Eve dio la bienvenida a los invitados con una conmovedora bienvenida personal. Presentó este álbum como una nueva forma de música, afirmando que este trabajo no solo era escuchar, sino que se sintió con plena conciencia. Tiara también explicó el profundo significado de 528Hz, una frecuencia que dijo que era capaz de abrir espacio para el amor y la transformación emocional.

Después de la cálida bienvenida de Tiara, el ambiente se ha vuelto más tranquilo e íntimo. Resham, un facilitador de trabajo de aliento, se hizo cargo del escenario e invitó a todos los presentes a asistir a una sesión de matrimonio guiado.

Este momento se hizo muy fuerte porque tuvo lugar directamente por el conjunto de vías de Tiara en vivo que jugó una composición con una frecuencia de 528Hz. Los invitados cerraron los ojos, siguiendo el ritmo de respiración resistente y permitiéndose disolverse por completo en la armonía de la música y la calma creada. Esta sesión meditativa es el núcleo de la filosofía que Tiara Eve estiró a través de su álbum.

Después de que terminó la sesión de respiración, Tiara Eve regresó al escenario. Intentó inteligentemente la energía tranquila hacia la siguiente fase más animada. Cuando el sol comienza a hundirse, la atmósfera también se transformó en una celebración.

Kiith Live – Significa que la familia (que consiste en Tiaraeve, Fidello y Jabi) apareció en el escenario y tocó un alto sets llenos de vibraciones. Los invitados invitados comenzaron a bailar, reír y disfrutar de la música en la atmósfera de una fiesta consciente que combina elementos de moda, frecuencias y flujo. Aquí, el espíritu del mantra de baile de 528Hz estaba vivo, no solo en los oídos, sino que poseía el cuerpo y el alma presentes.

Tiara Eve comenzó este álbum con el sencillo principal titulado Breathe It Out. Esta canción nació de la reflexión personal de Tiara con respecto a la importancia de liberar la carga y respirar nuevos. La letra que decía «When You Feel Double, adentro / solo respire hasta que fuera» se convierte en un mantra simple que invita a los oyentes a la Tierra.

Otras canciones siguen el tema del empoderamiento y la abundancia. Un millón de dólares y lo veo, reclamo que invita a los oyentes a celebrar la abundancia y la confianza. Mientras tanto, el ambiente de la canción High, Builting Dreamz y Take Control (Modo de poder) se convirtió en Anthem, que confirmó en voz alta el espíritu de independencia.

Este álbum también tiene un lado espiritual y una conexión natural a través de la canción Rose Bloom and Tanama (Rhythm of the Earth). La canción Somatic Body Move empuja el cuerpo para que se mueva intuitivamente, mientras que Ohm (en el modo Heaven) ofrece una experiencia trascendental con una calmante Mantra.

Tiara Eve cerró su álbum con Loa (Money Easy), una canción liviana y estaba llena de afirmaciones positivas sobre la ley de la atracción. Explicó la razón.

«Quiero que Loa sea un recordatorio de que la vida puede ser simple y divertida. Cuando pensamos positivamente, la facilidad vendrá», dijo.

Hacia el final del evento, Tiara Eve expresó su gratitud a todos los que habían apoyado el nacimiento de este álbum. Sinceramente llamó al álbum 528Hz Dance Mantra como un espacio seguro para cualquiera que buscara la calma, la fuerza y ​​el coraje para cambiar.

A través de una combinación de música electrónica, hechizos y afirmaciones positivas, Tiara Eve logró crear un álbum que no solo estropeó los oídos, sino que también llenó el alma.

Ahora, puedes disfrutar del álbum de 528Hz Dance Mantra en varias plataformas digitales líderes, incluyendo Spotify, Apple Music, YouTube Music y Sky Music.