Tiara Andini se reunió con el ministro en el avión, Yusuf Mansur abrió una donación sospechosa de internautas

Yakarta, Viva – Una serie de noticias sobre el canal Viva Showbiz aprovecharon con éxito la atención del lector. El más mirado es un problema Tiara andini quien conoció a ministros en el avión, en medio de las demostraciones caóticas que golpearon el país. Joseph Mansur La donación está abierta, pero en su lugar, los internautas también han ganado muchos clics.

Además de estas dos noticias, todavía hay otras noticias que desafortunadamente se pierden. El siguiente es un resumen completo de la lista de noticias más popular en el Canal Viva Showbiz, que se resume en la edición de la redondeo el sábado 30 de agosto de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

Al ir en medio del surgimiento de las manifestaciones, Tiara Andini se encontró con el ministro en el avión: ¡qué hermoso caos!

La talentosa joven cantante, Tiara Andini, recientemente expresó una experiencia desagradable que experimentó cuando estaba a punto de viajar aire. A través de su subida de historia de Instagram el viernes 29 de agosto de 2025, Tiara reveló la actitud arrogante de un ministro en el gabinete gubernamental de la era de Prabowo Subianto que pidió intercambiar sus asientos de aviones.

Este incidente provocó una cálida conversación entre los internautas, destacando el tema del abuso de la autoridad en asuntos triviales.

Yusuf Mansur abrió las donaciones de Affan y Umar, pero no dijo condolencias, internautas: buscando oportunidades en la estrechez

Ustaz Yusuf Mansur regresó a la atención pública después de la tragedia que le dio a dos taxistas de motocicletas en línea (OJOL), Affan Kurniawan y Moh Umar Amarudin. Affan, un joven de 21 años, murió después de ser aplastado por Rantis Brimob el jueves 28 de agosto de 2025. Mientras Umar sufrió heridas debido al mismo incidente.

A través de cargas en los hilos, Yusuf Mansur no solo dio empatía, sino que inmediatamente abrió una recaudación de fondos para ayudar a las dos víctimas.

Ofreció ser un timbre y rp pagado. 150 millones, esta es la respuesta Polos de jerónimo

El influencer Jerome Polin reveló la oferta de la agencia para convertirse en un timbre del gobierno. A través de su cuenta personal de Instagram, Jerome también fue visto compartiendo un mensaje de WhatsApp de la agencia que contiene una oferta de promoción pagada para él por valor de Rp 150 millones. Según la declaración de Jerome, el mensaje se envió al equipo de la Agencia de Talento de Asociación que la protegió.

En el mensaje compartido, se vio que la agencia presentó una promoción pagada por valor de Rp 150 millones a Jerome Polin. Más tarde se le pidió a Jerome Polin que hiciera un carretero IG que se emitió el 1 de septiembre de 2025 a las 15.00. El contenido contiene una invitación a la paz del gobierno, DPR, Brimob Ojol y la comunidad.

El mundo de las redes sociales se sorprendió nuevamente por la impactante divulgación de influyentes famosos, Jerome Polin. A través de su cuenta personal de Instagram, Jerome desmanteló la controvertida oferta de una agencia que lo invitó a convertirse en un timbre para el gobierno con una fantástica recompensa de Rp 150 millones.

La oferta, que se entregó a través del mensaje de WhatsApp, le pidió a Jerome que creara contenido en forma de carretes de Instagram que contenían invitaciones pacíficas del gobierno, DPR, BRIMOB, Motorcycle Taxi en línea y la comunidad.

