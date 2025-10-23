Tiago Splitter nombrado entrenador en jefe de los Blazers tras el arresto de Billups

Getty

El Trailblazers de Portland están haciendo un sorprendente cambio lateral. El entrenador asistente Tiago Splitter ha sido ascendido a entrenador en jefe interino después de que Chauncey Billups fuera arrestado en Oregon y puesto en licencia en medio de una investigación federal sobre manipulación del póquer, según Shams Charania de ESPN.

El asistente de los Portland Trail Blazers, Tiago Splitter, asumirá el puesto de entrenador en jefe mientras tanto en lugar de Chauncey Billups, le dijeron fuentes a ESPN. Portland consideró seriamente a Nate Bjorkgren, pero decidió que era mejor para la franquicia que mantuviera su rol actual. pic.twitter.com/bUIzHK9XED – Shams Charania (@ShamsCharania) 23 de octubre de 2025

El arresto de Billups se deriva de un caso del Distrito Este de Nueva York que involucra una operación de póquer vinculada a la mafia. Los Blazers confirmaron que ha sido suspendido de las actividades del equipo en espera de una revisión adicional.

Splitter, de 39 años, asume el mando inmediatamente y dirigirá al equipo mientras finaliza sus tareas de entrenador antes del próximo partido contra el guerreros del estado dorado el 24 de octubre.

Splitter trae pedigrí ganador de Europa y la NBA

el primero Espuelas de San Antonio El gran hombre llega al puesto con un currículum poco común que abarca continentes y sistemas de campeonato. Antes de unirse al personal de Portland en junio de 2025, Splitter guió al Paris Basketball a un título de la Copa de Baloncesto de Francia y a un puesto en los playoffs de la Euroliga, el primero en la historia del club.

Anteriormente pasó cinco temporadas en los banquillos de la NBA con el Redes de Brooklyn (2018-23) y Cohetes de Houston (2023-24), trabajando en el desarrollo de jugadores y la exploración antes de pasar a la primera fila. Como jugador ganó un NBA título en 2014 con los Spurs y fue una estrella internacional condecorada para Brasil y el Baskonia de España.

Ese trasfondo global podría resultar crucial mientras Portland busca estabilizar una plantilla joven que ya ha soportado una de las temporadas bajas más turbulentas en la historia de la franquicia.

Lo que significa para los Blazers

Splitter hereda un equipo que todavía busca identidad en una nueva era. Los Blazers se han construido alrededor de un núcleo prometedor formado por Scoot Henderson, Shaedon Sharpe, Jerami Grant y Toumani Camara, con el novato Donovan Clingan como ancla en el medio.

Su filosofía de entrenamiento, basada en el movimiento ofensivo, el ritmo y el baloncesto de lectura y reacción, refleja el sistema que perfeccionó en Europa. En París, sus equipos se ubicaron entre los mejores en asistencias y ritmo en todas las competiciones de la Euroliga. Ese énfasis en la toma rápida de decisiones y la responsabilidad defensiva podría encajar perfectamente en el cronograma de reconstrucción de Portland.

El enfoque de Splitter también puede traer un cambio en el tono del vestuario. Splitter ha sido descrito en el pasado como “estable” y “concentrado”, rasgos que podrían ayudar a calmar a una plantilla joven que se tambalea ante los titulares públicos. Se espera que priorice la comunicación y la simplicidad desde el principio, apoyándose en entrenadores asistentes para mantener intacto el ritmo del equipo mientras establece su voz.

¿Qué sigue?

Se espera que los Blazers aclaren sus roles actualizados en el personal en los próximos días, incluido quién supervisará las tareas ofensivas y defensivas en el banco de Splitter. La NBA y los Trail Blazers aún no han emitido declaraciones oficiales sobre el estatus a largo plazo de Billups mientras se desarrolla el proceso legal.

Los Blazers abrieron su temporada con una estrecha pero algo inspiradora derrota por 118-114 ante los lobos de minnesotaFinalista de la Conferencia Oeste hace una temporada, liderado por los 41 puntos de la joven superestrella Anthony Edwards.

Por ahora, el enfoque de Splitter se centra en el baloncesto y en mantener a un plantel joven y agitado concentrado en la cancha. Los Blazers abren la temporada regular esta semana en medio de una avalancha de titulares, y la conducta tranquila y sensata de Splitter podría ser exactamente lo que el vestuario necesita. Las próximas semanas pondrán a prueba si su experiencia internacional y su pedigrí de campeonato pueden mantener unido a Portland durante las turbulencias del comienzo de la temporada.