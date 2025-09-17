Thurston Moore de Sonic Youth Signs Attawalpa, el esposo de Lena Dunham

AttawalpaEl proyecto musical de Luis Felber -que co-creó y estaba detrás de la música para la esposa Lena DunhamLa serie de Netflix «demasiado» – ha firmado con Jóvenes sónicos El guitarrista Thurston Moore y la serie Daydream Library de la etiqueta discográfica independiente de Eva Prinz.

El multiinstrumentista sudamericano con sede en Londres lanzará una versión maestra de Dolby Atmos del segundo disco de Attawalpa, «Experience», a través de Daydream Library Series el viernes sobre Apple Music, Amazon Music y Tidal.

«Es con un respeto mutuo y comprensión de la tecnología de sonido envolvente, confiamos en Luis Felber con su información articulada de los canales de altura y los objetos de sonido de movimiento libre para interpretar su álbum ya magníficamente espaciado ‘Experiencia’ con objetos tridimensionales sin objetos horizontales ni limitaciones verticales», dijo Moore en una declaración de Prinz que agrega: «La etiqueta de DayDream no se centra en la señal digital. Explore las tecnologías que tienen la intención de mejorar la calidad de la distribución/transmisión e interacciones de las grabaciones, la narración y el arte de nuestros artistas «.

«Demasiado» presentó varias pistas de Attawalpa interpretadas por Will Sharpe, incluidas canciones de «Experience» como «Always the Girls», «True Love Trajectory» y «No limitaciones». En un entrevistarse con Variedad Sobre prestar su música a la serie, Felber dijo que Sharpe le dio a las canciones «una especie de ambiente de eco y bunnymen», y agregó: «Es un aprendiz increíble, y creo que todo lo que tienes que hacer es conocer a alguien en su lugar de gusto».

De firmar con la serie de la biblioteca Daydream, Felber dijo: «Como un fanático de toda la vida de su guitarra, composición de canciones, contribución cultural icónica y en todas partes, comprensiblemente me volteé cuando recibí un texto de Thurston diciendo cuánto estaba disfrutando de mi álbum ‘experiencia’. Es más allá de un placer y un honor ser un artista de la biblioteca de soñadores.

Attawalpa ha lanzado previamente el álbum 2022 «Presence» y dos EPS. Aunque Felber es la mente principal detrás de Attawalpa, con su apodo de artista derivado de su nombre completo, Luis Delfin Attawalpa Saul Felber, el proyecto ahora se ha expandido a una «familia» de músicos que lo ayudaron a construir «experiencia». Esto incluye al productor y bajista Matt Allchin, el baterista Henry Danowski, veterano

Percusionista Maurizio Ravalico (Jamiroquai), la jugadora de viola Freya Hicks y el tecladista/tubular Bell Player

Adam Sopp. «Experience» fue mezclado por Eduardo de la Paz, y dominado en Dolby Atmos por Dyre Gormsen exclusivamente para la serie de la Biblioteca Daydream.