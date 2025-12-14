Thunder vencería a todos los equipos legendarios de la NBA

El Trueno de la ciudad de Oklahoma Actualmente tiene una gran posibilidad de hacer historia en múltiples niveles esta temporada. Un increíble inicio de 24-1 deja al Thunder en camino de amenazar el 2016 guerreros del estado dorado El mejor récord de la temporada regular de 73-9. La mayoría considera el 72-10 toros de chicago desde 1996 para ser el mejor equipo desde que ganaron el Campeonato de la NBA, mientras que Golden State se quedó a un juego de distancia en el NBA Finales durante la temporada de sus sueños.

En las conversaciones actuales se hacen comparaciones y los fanáticos se preguntan si Oklahoma City puede demostrar que es el mejor equipo en la historia de la liga. Delantero All-Star Jalen Williams afirmó que su Thunder vencería a cualquier equipo de todos los tiempos que los desafiara cuando se le preguntó en un entrevista con el popular streamer de Twitch Agente 00.

Agente 00: «¿OKC actual o Warriors de 2017?» Jalen Williams: «Oh, ¿mi equipo?» Agente: «Sí». Williams: «Oh, sí, siempre diré mi equipo». Agente: “OKC actual [or] ¿Toros del 95? Williams: «Voy a decir nuestro equipo otra vez». Agente: “OKC actual o 2019 Rapaces?” Williams: «Nuestro equipo».

La conversación giró hacia Williams expresando orgullo por el éxito actual del Thunder y conversando con muchos de los mejores equipos en la historia de la liga. El agente confundió los años de los Warriors y los Bulls al hacer referencia a sus temporadas récord al nombrar un año antes para cada uno.

¿Tiene razón Jalen Williams sobre los Warriors?

Golden State perdió la oportunidad de ser llamado el mejor equipo de una sola temporada en la historia de la NBA después de perder el Campeonato de la NBA de 2016 ante los Caballeros de Cleveland. El vergonzoso contexto de perder una ventaja de 3-1 en la serie hizo que su récord de la temporada regular pareciera menos especial en comparación con otros equipos que ganaron el título.

Los fanáticos de los Warriors nombrarían a los cuatro equipos que ganaron el Campeonato de la NBA durante la última década como recuerdos más positivos que el equipo de 2016 que se quedó corto. Ganar el título es lo más importante y es difícil ser el mejor equipo de todos los tiempos sin ese momento culminante.

Williams hablando con valentía ejerce una presión adicional sobre el Thunder para repetir como Campeones de la NBA. Oklahoma City normalmente tendría una temporada menos estresante ya que los campeones defensores mantienen la buena voluntad de la temporada pasada, pero el buen comienzo significa que el título es imprescindible ahora mientras persiguen la historia.

¿Tiene razón Jalen Williams sobre los Bulls?

Los Bulls de 1996 son considerados universalmente el mejor equipo de baloncesto de todos los tiempos por muchas razones. La primera temporada completa de Michael Jordan después de su retiro vio a Chicago dominando la temporada regular de principio a fin con un sorprendente récord de 72-10.

Sin embargo, fue el dominio de la postemporada en un campo de muchos grandes equipos lo que les dio un argumento más fuerte. Los Bulls terminaron 11-1 en los playoffs de la Conferencia Este y arrasaron con 60 victorias dominantes. magia de orlando equipo que los eliminó una temporada antes.

Chicago perdió dos juegos ante los Seatle SuperSonics en las Finales de la NBA, pero tenían una ventaja de 3-0 que hizo que la serie nunca estuviera en duda. Oklahoma City debe tener una postemporada dominante y mostrar su grandeza en el escenario más grande cuando los retadores lo den todo. Es imprescindible que Williams tenga razón acerca de que el Thunder 2025-2026 es el mejor equipo de todos los tiempos.