Thriller retorcido en retiro de parejas peligrosas

Encontrar su alquiler de alquiler de casa a corto plazo fue una receta para el terror en el «Bárbaro» de Zach Cregger. Frente al mismo problema, los protagonistas en Mercedes Bryce Morgan‘s «Lago de huesos«Dirige una gama más amplia de emociones, que incluyen molestia, camaradería, lujuria y sospecha, antes de trabajar hacia el terror nuevamente. Si bien no es perfecto, el thriller psicológico está ingeniosamente concebido y ejecutado con confianza lo suficiente como para hacer un viaje divertido, uno que eventualmente lleva la plena caída en el terreno de la comedia negra.

Las características previas de Morgan «Fujesation» y «Spoonful of Sugar» fueron conceptos adyacentes de terror cuyos intentos de entrar en las mentes de las heroínas inestables, en última instancia, parecían más intrigantes que satisfactorios. Algunos locos también se involucran esta vez. Pero el guión de Joshua Friedlander atraviesa un curso narrativo mucho más definido, incluso si se extrae con giros y engaños. Se podría decir que «Bone Lake» esencialmente levanta la dinámica de las parejas de los extraños de «no hablar mal», pero lo juega en un modo de thriller erótico menos que deliciosa, no muy diferente de la «luna amarga» de Polanski en los años 90. Esa película fue mal entendida por algunos que no comprendieron cuán lejos estaba su lengua en la mejilla, un error que nadie cometirá al final del progreso de la historia cada vez más exagerado aquí.

Sage (Maddie Hasson, también líder de «Flexation») y Diego (el actor brasileño Marco Pigrossi) son una pareja de 30 años que han estado juntos unos años y están a punto de patear su compromiso en una muesca o dos. Ella es la empleada de manera estable que se convertirá en el único sostén de la familia para que pueda abandonar su concierto de enseñanza de la universidad comunitaria para concentrarse en escribir una novela. También planea usar este fin de semana de escapada en una mansión aislada para proponer el matrimonio. Pero si bien son claramente aficionados el uno del otro, también hay razones para la preocupación: Diego preocupa que Sage realmente no crea en su talento o perspectivas como escritor. Ambos también están evitando el tema desconcertante de la incompatibilidad sexual. Hay suficientes problemas incómodos y tácitos entre ellos para que un extraño se retire, y exploit si lo elijan.

Ingrese a Cin (Andra Nechita) y Will (Alex Roe), una pareja extrovertida más atractiva y extravagante que aparece debido a un aparente error de reserva, también esperando quedarse durante el fin de semana. Inicialmente, parece que alguien tendrá que renunciar a su reserva. Pero este lujoso lugar junto a la lago probablemente podría acomodar media docena de parejas fácilmente; Los dos campamentos deciden que hay espacio suficiente para todos. De hecho, los recién llegados son muy divertidos, el cuarteto pronto actúa como mejores amigos, comparten confidencias y hijinks grupales. Se rompen en habitaciones cerradas, descubriendo que uno está lleno de equipo fetiche, otro sugerente de actividad oculta.

Todo parece lo suficientemente inofensivo hasta que justo después de la marca de media hora, cuando una corriente subterránea de una sola supervisión competitiva estalla en algo más descarado, ofensivamente manipulador. Pronto, Will Hardbodied y Call Call están tirando trucos decididamente sucios, tratando de seducir al otro par mientras los separan simultáneamente.

No es hasta el punto de una hora que nuestros protagonistas relativamente fantásticos se dan cuenta de que están en peligro activo. (Ya hemos presionado tanto, sobre un prólogo en el que otra pareja de invitados en pánico había conocido un final violento en el bosque circundante). Como Cin y revelan quién, y qué son, «Bone Lake» arriesga brevemente desperdiciar tanta acumulación ingeniosamente ambigua en un giro hacia un giro demasiado campamento y caricatures. Pero la película logra lograr esta desviación al enfocarse en el intento de los héroes de sobrevivir a sus adversarios, obteniendo el kilometraje del humor de Gallows de Splattery de la nueva ingenio bajo una amenaza extrema. Sí, se despliega una motosierra, entre muchos otros dispositivos potencialmente letales.

El exitoso salto de algo subversivamente astuto a un terreno de malgoth de mal nivel más extendido termina las cosas en una nota vertiginosa. También permite a los espectadores desconectar en términos de preguntas de credibilidad, como «¿Cómo pasa una juerga de la persona desaparecida de larga duración en un lugar desapercibido?» (Aparentemente, los lugareños se dieron cuenta, ya que Bone Lake lleva el nombre de los esqueletos que pretendían alinear su fondo turbio).

Las ideas individuales de Friedlander no son particularmente originales, recordando todo, desde «el sirviente» hasta el más reciente «Saltburn». Pero están cosidos junto con un dextroso aplomo, y Morgan los ha dado vida con una habilidad aguda y racia. Los cuatro miembros principales del elenco disfrutan probando los lados cada vez menos atractivos de sus personajes, con buenos resultados. La película tiene una superficie de lujosa colorante para arrullar a los incautos para bajar su guardia: la cinematografía de pantalla panorámica de Nick Matthews, el diseño de producción de Kendra Bradanini, Eulyn Colette Hufkie, los disfraces y la ubicación central en sí (Villa Serena, un patrimonio de 100 acres en Conyers, Georgia) hacen contribuciones significativas a un entorno cannilmente.