Thriller de película snuff ‘Hollywood Hells’ abordado por Black Mandala

Equipo de ventas de género con sede en Nueva Zelanda Mándala Negra ha abordado”Infiernos de Hollywood”, un thriller que apunta al lado oscuro de la industria del entretenimiento, antes del próximo Mercado cinematográfico americano (AFM).

«Cuando una actriz en apuros asiste a una fiesta exclusiva de Hollywood, descubre una camarilla de poderosos agentes que producen películas snuff de la vida real para la élite. Mientras lucha por su vida en el lado más oscuro de la fama, vuelve sus propias cámaras contra ellos, convirtiéndose no solo en una sobreviviente, sino en la directora de su montaje final», se lee en la sinopsis de Black Mandala. «‘Hollywood Hells’ promete ofrecer una crítica nítida de la cultura de las celebridades, donde la fama y la muerte son parte de la misma actuación».

El elenco incluye a Fernanda Romero, conocida por “La maldición de Wolf Mountain”, junto a Brian Austin Green, cuyos créditos abarcan “Golden”, “Desperate Housewives” y “Beverly Hills 90210”. La comediante Jiaoying Summers (“Hot Girl Summers: Comedy InvAsian”, “American Bistro”) y la productora y actriz Bruna Rubio (“Vampiras: The Brides”, “The House”) completan el elenco.

Goldheart Productions, con sede en EE. UU., es la productora y se suma a su cartera de películas de género que traspasan los límites tras la presentación en el Festival de Sitges de “Vampiras: The Brides” y “Mermaid Killer”. La película ha proyectado HorrorHound, Cinema Scares y Bloody Mirror, con más paradas en festivales en cubierta.

La colaboración señala una relación cada vez mayor entre las dos empresas, que ya están trabajando en otra película, «Abominable».

Michael Kraetzer y Nicolas Onetti lanzaron Black Mandala en 2017, convirtiéndolo en un actor líder en la distribución de género y terror independiente. Operando desde Auckland, Nueva Zelanda, el equipo maneja más de 100 títulos y mantiene presencia en Cannes, Berlín y AFM, defendiendo material visualmente impactante y cultivando relaciones continuas con cineastas de género a nivel mundial.