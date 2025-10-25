Thora Birch está abierta a regresar como Dani Dennison en ‘Hocus Pocus 3’

Mientras Disney+ se desarrolla “Hocus Pocus 3”, Pistaquien interpretó al joven Dani Dennison en la película original de 1993, dice que está dispuesta a repetir el papel.

Durante una entrevista con Entretenimiento esta nocheLa actriz respondió a las preguntas sobre el regreso de Dani en la tercera entrega y dijo: «Sí, me gustaría saber en qué se basan para cómo terminó Dani. Estoy muy abierta a la idea».

Birch tenía 11 años cuando Disney lanzó el primer “Hocus Pocus”. Interpretó al miembro más joven de la familia central Dennison junto a sus hermanos en pantalla, interpretados por Omri Katz y Vinessa Shaw. Aunque la película no logró sobresalir en taquilla tras su estreno, desde entonces ha conseguido un gran número de seguidores.

«Fue tan devastador cuando apareció por primera vez. Era una bomba y todos estábamos desanimados porque nos encantaba hacerlo», reflexiona Birch, «pensamos: ‘¿Qué? ¿No te gusta?’ y luego, diez años después, dicen: ‘Dios mío, ¿eres esa chica de ‘Hocus Pocus’?

La película recibió el tratamiento de secuela heredada con el lanzamiento de ‘Hocus Pocus 2‘ en 2022. Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy retomaron sus papeles como antagonistas centrales de la primera película, pero el conjunto original de la familia Dennison quedó fuera de la secuela. La película fue un gran éxito para el streamer, acumulando 2.700 millones de minutos vistos durante su fin de semana de apertura.

Quizás tengan la oportunidad de regresar en la tercera parte. Aunque Birch expresó interés en la idea, admite que la perspectiva es abierta y afirma: «Les gusta hablar de estas cosas, así que ya veremos».

Es posible que Birch reciba la llamada de Salem antes de lo que cree. Midler compartió recientemente durante una aparición en “Watch What Happens Live” que leyó un borrador inicial del guión y pensó que era “brillante”.

«Bueno, ya sabes, enviaron un guión y gran parte de él era brillante». ella dijo. «Así que me emocioné mucho y ahora estamos tratando de descubrir qué es, dónde estará, cuánto costará y todas esas cosas logísticas».