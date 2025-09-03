Thomas Schumacher para partir del grupo teatral de Disney

Thomas Schumacheruna fuerza líder en el crecimiento Grupo teatral de Disney En uno de los productores de teatro más exitosos e influyentes en Broadway y en todo el mundo, renunciará como director creativo de DTG a fines de este mes después de una tenencia de décadas en la compañía.

La medida fue anunciada en un memorando de todo el estudio enviado el 3 de septiembre por Alan Bergman, el copresidente de Disney Entertainment. Después de la partida de Schumacher, DTG estará dirigido por el director gerente Andrew Flatt y la productora ejecutiva Anne Quart, dos veteranos de la compañía desde hace mucho tiempo que han trabajado estrechamente con Schumacher durante unos 20 años.

Después de su salida de Disney, Schumacher «continuará dando forma a la cara del paisaje teatral global como una fuerza detrás de escena centrada en la próxima generación de artistas y audiencias», dijo Bergman en su memorando. También trabajará como consultor para DTG a raíz de la transición.

Inicialmente, Schumacher se unió a Disney Animation como productor en la secuela de la película de 1990 «The Rescuers Down Under», en un momento en que el brazo de animación del Conglom comenzaba su resurgimiento con megahits, incluidas «The Lion King», «Beauty and the Beast» y «Aladdin», las tres de los cuales la compañía se ha adaptado a las propiedades de una etapa internacional exitosa. Schumacher finalmente fue nombrado presidente de Disney Animation en 1999 antes de cambiar las tareas para centrarse únicamente en la supervisión de Disney Theatrical en 2002.

Lanzando en 1994 con la adaptación de Broadway de «Beauty and the Beast», la División Teatral de Disney, que Schumacher ha realizado durante 26 de sus 31 años en existencia, ha producido 10 títulos de Broadway en total, incluidos tres de los 15 espectáculos de más larga duración en la historia de Broadway («The Lion King», «Aladdin» y «Beauty»). Las producciones teatrales de la compañía han sido vistas por más de 240 millones de asistentes al teatro en todo el mundo, según Disney Stats, y ganaron 20 premios Tony. A lo largo de los años, las 30 escenificaciones globales de DTG del ganador de Tony de 1998 «The Lion King» han jugado un papel clave en el establecimiento de la IP de Disney como la Título de mejor recaudación en cualquier medio.

Disney Theatrical y sus producciones familiares también fueron componentes integrales en la transformación de Times Square del distrito de luz roja de facto en el nexo de todas las edades de turistas que es hoy. En el camino, la popularidad de los espectáculos de Disney ha ayudado a atraer una corriente cada vez mayor de asistentes al teatro familiar a Broadway (donde la asistencia alcanzó los 14.7 millones para la temporada 2024-25, más del 60% de la temporada 1994-95 cuando se abrió «belleza»). Mientras tanto, las fuentes de ingresos duraderas generadas por los éxitos en el escenario de Disney han alentado a un número creciente de otros estudios y titulares de IP de Hollywood a probar a Broadway.

Durante su tiempo al frente de DTG, Schumacher también se ganó a una comunidad insular de Broadway que inicialmente era escéptico de la incursión de un estudio corporativo en el distrito de teatro. Luego se desempeñó como presidente de la junta de la Liga de Broadway, y actualmente se encuentra en el comité de administración de Tony de la liga.

En su memorando, Bergman agregó que Schumacher también «ha crecido a Disney en el hielo, fue pionero en los espectáculos de Broadway sensoriales y desarrolló un programa expansivo para permitir que las escuelas produzcan musicales de Disney en sus propias etapas. Ha sido un firme defensor, defensor y líder de la comunidad de teatro, interpretando un papel de teatro verdaderamente notable».

Schumacher dijo en un comunicado: «Hace treinta y ocho años, cuando Peter Schneider en Disney Animation me pidió que produjera» The Rescuers Down Under «, no tenía idea de que llevaría a cuatro décadas a trabajar con algunos de los artistas creativos más excepcionales del mundo, tanto en animación como en el teatro. Estoy orgulloso de que Disney Theatral sea en las manos extraordinariamente capaces de y Flatt y Anne Flatt, con los 20 años. para ver cómo lideran a esta organización sin igual hacia adelante «.

Como se señaló en la nota de Bergman, los líderes de DTG Flatt y Quart continuarán informando a Cathleen Taff, presidenta de producción de Disney, gestión de franquicias y distribución teatral.

Disney Theatrical actualmente cuenta con dos títulos de Broadway de larga duración: «The Lion King» y «Aladdin», entre sus 21 producciones que ahora se ejecutan en todo el mundo. La próxima gran salida musical de DTG, «The Greatest Showman», se está preparando para un estreno mundial en el Reino Unido en la primavera.