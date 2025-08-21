Thomas Doherty se une a ‘Little Shop of Horrors’ como Seymour

Thomas Doherty se dirige a Skid Row.

El actor escocés, que saltó a la fama en la franquicia «Descendientes» de Disney y el reinicio de «Gossip Girl» de HBO Max, ha sido elegido en el renacimiento fuera de Broadway de «Pequeña tienda de horrores«Como Seymour. Doherty se unirá a la compañía, marcando su debut en el escenario de Nueva York, el 5 de septiembre en el Westside Theatre.

Doherty protagonizará junto a Madeline Brewer («The Handmaid’s Tale», «You») como Audrey en el musical sobre un desventurado florista que cría una planta que se alimenta de carne humana. El programa, con música de Alan Menken y un libro y letra de Howard Ashman, cuenta con favoritos teatrales como «Skid Row (Downtown)», «en algún lugar verde» y «De repente, Seymour».

«Estoy muy honrado y emocionado de ser presentado como el nuevo Seymour», dijo Doherty en un comunicado. «‘Little Shop of Horrors’ fue el primer espectáculo que hice cuando era niño en Edimburgo, por lo que hacerlo ahora en la ciudad de Nueva York, junto con el increíblemente talentoso Madeline Brewer, es un verdadero sueño».

Los otros créditos importantes de cine y televisión de Doherty incluyen «Paradise» de Hulu, «Tell Me Lies», «Girls5eva», la miniserie dirigida por Helen Mirren «Catherine the Great», y el thriller de vampiros de Sony «The Invitation». Sin embargo, todo el tiempo, ha estado ajustando sus habilidades de teatro musical con la esperanza de aterrizar un día en el escenario de Nueva York.

«Espero construir algunos músculos cantando y bailar músculos de nuevo. No hay nada mejor que el escenario», dijo Doherty cuando apareció en Variedad Problema de poder del Hollywood en 2021. «Es muy abierto y es gratis, y la energía».