Thomas Coesfeld se convertirá en presidente y director general de Bertelsmann

Thomas Coesfeld se convertirá en el nuevo presidente y director general de Bertelsmann en 2027, anunció el jueves por la mañana el consejo de supervisión de la empresa.

El miembro de la junta ejecutiva de Bertelsmann, de 35 años, sucederá oficialmente a Thomas Rabe el 1 de enero de 2027, después de que el contrato de Rabe expire el 31 de diciembre de 2026, lo que marcará el final de su mandato de 15 años como presidente y director ejecutivo. Coesfeld ha sido director general de la BMG división desde 2023 y miembro del consejo ejecutivo de Bertelsmann desde 2024.

El consejo de supervisión también ha nombrado a Clément Schwebig miembro del consejo ejecutivo de Bertelsmann como futuro director general del grupo RTL, a partir del 1 de mayo de 2026.

El presidente del consejo de supervisión de Bertelsmann, Christoph Mohn, dijo: «En nombre del consejo de supervisión, me gustaría felicitar a Thomas Coesfeld por su nombramiento como próximo presidente y director general de Bertelsmann. Como empresario y como gerente, tiene todas las cualidades necesarias para dirigir Bertelsmann con éxito y garantizar la continuidad de la empresa. Durante los últimos diez años en Bertelsmann, he conocido a Thomas Coesfeld como un líder empresarial. En los últimos años, ha llevado a la compañía de música BMG a niveles significativamente más altos. «

Rabe añadió: «Estoy muy satisfecho con la decisión del Consejo de Supervisión y felicito a Thomas Coesfeld en nombre de todo el Comité Ejecutivo. Hemos trabajado estrechamente y con gran confianza durante muchos años y haré todo lo posible para garantizar una transición sin problemas. El liderazgo de Bertelsmann estará en excelentes manos con él y su equipo». Thomas Coesfeld, director general de BMG y futuro presidente y director general de Bertelsmann, afirmó: «Me gustaría agradecer al consejo de supervisión, y en particular a su presidente, Christoph Mohn, por la confianza que han depositado en mí. Tengo muchas ganas de asumir la responsabilidad de dirigir Bertelsmann. Es un desafío que afrontaré con el pleno apoyo del consejo ejecutivo, la alta dirección y todos los empleados».