Thom Haye Únete a Persib, miembro del Pedum PSSI Ultimatum DPR

VIVA – Perseguidor Bandung presenta oficialmente estrellas Equipo nacional Indonesia, Thom HayeComo el último reclutamiento. Curiosamente, este anuncio se realizó de manera diferente a través de transmisiones de noticias especiales en TVRI West Java, el miércoles 27 de agosto de 2025.

En el programa, Maung Bandung no solo presentó a Thom Haye, sino también al defensor italiano, Federico Barba. Se proyecta que Barba fortalecerá la línea de fondo de PERSIB. Se cree que su presencia se suma a la sólida defensa de la defensa del equipo de Bojan Hodak

La noticia se convirtió en los lectores de Viva más populares durante todo el miércoles 27 de agosto de 2025. Luego, ¿qué noticias fue la más popular ayer, el siguiente resumen en el resumen:

5. Persib revela la cronología del reclutamiento de Thom Haye, resulta que esta figura está preguntando

Persib Bandung Introdujo oficialmente a dos nuevos jugadores a la vez, a saber, Bintang Equipo nacional indonesio Thom Haye y el defensor italiano Federico Barba, miércoles 27 de agosto de 2025.

CEO Subdirector PT Persib Bandung Dignifice (ONU), Adhitia Putra Herawan, dijo que el reclutamiento de Thom Haye fue un paso estratégico para mantener el equilibrio del equipo, especialmente en el sector central.

4. Cancele el partido contra el equipo nacional indonesio, Kuwait incluso luchó contra Siria

Kuwait canceló de repente Equipo nacional indonesio En el primer día de la FIFA septiembre de 2025. Irónicamente, en realidad están programados contra Siria. PSSI también planea llevar este problema a la AFC.

El presidente de PSSI, Erick Thohir, enfatizó que Kuwait no mantuvo el acuerdo que se había hecho con Indonesia.

3. Reconocimiento de Thom Haye después de unirse oficialmente a Persib

Equipo Nacional Indonesio Naturalized Midfielder, Thom Hayeafirmó ser muy entusiasta después de presentarse oficialmente como un nuevo jugador Persib Bandung.

«Helo Bobotoh Thom Haye aquí. Estoy entusiasmado de unirme a Persib y no puedo esperar para competir en Bandung, Go Persib Maung Bandung», dijo Thom Haye después de ser inaugurado.

2. Oficial, Thom Haye se une a Persib Bandung

1. Los miembros de la Cámara de Representantes tocan Erick Thohir, ¡detenga la naturalización del equipo nacional indonesio!

La política de naturalización se ha convertido nuevamente en un tema candente en la reunión de trabajo de la Comisión de la Cámara de Representantes XIII junto con el Ministerio de Jóvenes y Deportes, Kemenkumham, y Pssi En el Edificio del Parlamento Indonesio, Central Yakarta, martes 26 de agosto de 2025.

El miembro de la Comisión XIII de la Facción Pan, Arisal Aziz, hizo una visión crítica relacionada con los pasos de PSSI que juzgó para proponer un jugador naturalizado para el equipo nacional de Indonesia.