Thom Haye recibió malas noticias antes de debutar en Persib Bandung

VIVA – debut Thom Haye a lo largo de Perseguidor Es más probable que Bandung se retrase. Se proyectó que el nuevo mediocampista Maung Bandung cayera cuando se enfrentará a Borneo FC, el domingo 31 de agosto de 2025. Sin embargo, se confirmó que el partido se canceló a tiempo.

El entrenador de Persib, Bojan Hodak, dijo anteriormente que Haye probablemente sería desplegado contra Borneo. Pero el plan se dispersó porque la policía no dio permiso del partido.

La Policía Regional de Java Occidental envió oficialmente una carta de aplazamiento del partido al Presidente Director I League, Ferry Paulus. La carta numerada B/3210/VIII/PAM.3.3./2025/ROOPS se emitió el viernes 29 de agosto de 2025.

El jefe de relaciones públicas de la Policía de Java Occidental, la comisionada principal Hendra Rochmawan, confirmó el motivo de la demora.

«Justificación debido a las razones de seguridad actuales», dijo Hendra.

Este aplazamiento es el impacto de una ola de manifestaciones que aún están en curso en varias regiones de Indonesia. Protestas relacionadas con la asignación domiciliaria de los miembros del Parlamento indonesio y el incidente de la muerte Affan kurniawan Como resultado de ser golpeado por un vehículo táctico BRIMOB, la situación no era propicio. De hecho, el edificio MPR Mess en Bandung también se incendió durante los disturbios.

No solo el partido Persib contra Borneo FC se vio afectado. PSM Makassar vs Persebaya Surabaya Duel en el estadio BJ Habibie también se dice que no obtiene permisos de seguridad. Del mismo modo, con Persita Tangerang, que se vio obligada a mover el lugar contra el semen Padang.

Para Thom Haye, esta condición es claramente una mala noticia. El mediocampista de ascendencia holandés-indonesio estaba listo para someterse al partido inaugural con Persib. Bojan Hodak también lamentó la demora que hizo que el plan de debut de Haye debe posponerse.

Ahora, el público de Bobotoh debe ser paciente por más tiempo para ver la primera acción de Thom Haye con el uniforme de Maung Bandung. Todo dependerá de la decisión oficial del cronograma de reemplazo que el operador de la liga determine.