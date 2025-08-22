¿Thom Haye elige Persib o Seklub con Pratama Arhan? ¡Los fanáticos del equipo nacional indonesio están emocionados!

Yakarta, Viva – Futuro del centrocampista Equipo nacional indonesio, Thom Hayeen medio de un material de chismes caliente. El jugador de 30 años ahora no tiene un club, pero todavía se llama Patrick Kluivert al equipo de Garuda para el primer día de la FIFA septiembre de 2025.

Leer también: Ausente en el equipo nacional senior, Rafael Struick aparentemente se llamó al equipo nacional indonesio U-23 para la calificación de la Copa Asiática



Esta situación inmediatamente condujo a un gran rumor: Haye está asociado con Perseguidor Bandung y Bangkok United!

¿Persib Bandung, ¿regresando a casa a Indonesia?

Leer también: Marc Klok Rummonds botellas embotelladas, tentula a este jugador de Persib debido a la risa



El nombre Persib se destaca como un candidato fuerte. Maung Bandung está construyendo un escuadrón estrella para cazar el título de Super League. La presencia de Haye será un socio ideal para Marc Klok en el centro del campo.

El ambiente GBLA con decenas de miles de Bobotoh podría ser una gran razón para que Haye «se vaya a casa» fortalezca el club indonesio.

Leer también: El feroz Kevin Diks, solo 45 minutos inmediatamente hacen que el jefe de Monchengladbach Klepek-Klepek



Bangkok United, Seklub con Arhan?

Sin embargo, la oferta de Bangkok United no es menos tentadora. El club tailandés está cazando seriamente los mejores jugadores del sudeste asiático, y si se une oficialmente, Thom Haye será un equipo con Pratama Arhan!

HAYE DUET – Arhan a nivel de club claramente entusiasma a los fanáticos del equipo nacional de Indonesia, porque ambos pueden ser más coherentes antes de ir juntos en Garuda.

¿Dónde está el paso de Thom Haye?

Ahora el público solo puede esperar: ¿Eligirá Haye y se convertirá en un nuevo ídolo Bobotoh, o migrará a Tailandia y a todos los compañeros de equipo de Arhan?

Una cosa es segura: donde sea que esté anclado, esta transferencia será una de las más destacadas en el sudeste asiático este año.