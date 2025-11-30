Thom Haye Cs atrapado en el infierno del horario

VIVA – persib nuevamente enfrentando grandes obstáculos en la semana 14 de la Superliga 2025/26. Maung Bandung debe luchar en casa Madura unidaEstadio Gelora Ratu Pamelingan, domingo 30 de noviembre de 2025 a las 19:00 WIB.

Este partido es un desafío difícil para el equipo de Bojan Hodak porque acaban de terminar su duelo en Singapur contra el Lion City Sailors (LCS) en la Liga de Campeones AFC Dos, el miércoles 26 de noviembre. Persib se fue a casa sin puntos, además de un viaje largo y agotador de energía.

Después del partido en Singapur, Thomas Haye y amigos volaron inmediatamente a Surabaya para prepararse para enfrentar al Madura United. Los malos resultados en el estadio Bishan no deberían ser un impedimento. Hodak enfatizó que su equipo debe recuperarse inmediatamente y volver a un camino positivo.

El técnico croata destacó que Persib aspira a sumar tres puntos para mantenerse cerca de los tres principales competidores en la cima: PSIM Yogyakarta, Persija Jakarta y Borneo FC, que actualmente lideran la clasificación.

Aunque la posición de Persib es mucho mejor que la del Madura United, que ocupa el puesto 13, Hodak enfatizó que este partido no será fácil. Madura acaba de incorporar un nuevo entrenador y busca impulso para reactivarse.

«El Madura United es un buen equipo y tiene un nuevo entrenador. Será un partido muy reñido. Tenemos que estar más concentrados para conseguir los mejores resultados», subrayó Hodak.

Persib tiene un buen capital de cara a este partido. En los últimos cinco encuentros, Madura United nunca ha ganado contra Maung Bandung, ni en casa ni fuera.

Persib también tiene dulces recuerdos en Madura porque ganó el título de la Liga 1 2023/24 en el campo de Laskar Sapeh Kerrab. Se cree que este capital psicológico puede aumentar la confianza del equipo de Maung Bandung.

«Estamos solucionando las deficiencias existentes. Los jugadores están preparados para rendir de forma óptima y obtener los mejores resultados. Queremos mantener y continuar la tendencia positiva en la Superliga», afirmó Hodak, que ganó dos títulos de liga con el Persib.

Por otro lado, el Madura United claramente no quiere pasar vergüenza en casa. Su nuevo entrenador brasileño, Carlos Parreira, quiere que su equipo se recupere inmediatamente después de perder 0-1 ante el Borneo FC en el partido anterior.