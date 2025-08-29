Thom Haye a Persib, una promesa para que los Países Bajos cancelen, este Warganet se disculpa con Bobotoh

VIVA – La llegada del centrocampista Equipo nacional indonesio, Thom Hayeanunciado oficialmente Perseguidor Bandung el 27 de agosto de 2025. Esta transferencia se convirtió inmediatamente en un gran foco de atención, no solo por su estado como jugador con el mayor valor de mercado en la Super League, sino también por una historia única de una persona. ciudadanos.

Anteriormente, el propietario de la cuenta de Instagram @luthfiardns se había presentado en la columna de comentarios escribiendo: «Thom Haye a Persib Cave caminando de Indonesia a los Países Bajos».

En ese momento, se sentía imposible por un jugador con la calidad de los compañeros de clase de Haye en Maung Bandung.

Sin embargo, después de que se anunciaron las noticias oficiales de la medida del centrocampista, el ciudadano subió apresuradamente una disculpa.

«Assalamualaikum, pido disculpas a los fanáticos de Persib por mi tontería, no esperaba la clase de Thom Haye en un uniforme Persib, especialmente con la calidad que era superior», escribió a través de Instagram Story.

La disculpa realmente invitó a la risa, así como a la simpatía de muchos internautas. Algunos lo consideran divertido, algunos elogian la actitud valiente del hombre para admitir su error abiertamente.

Mientras tanto, el propio movimiento de Thom Haye marcó una nueva era para Persib Bandung. Importado con una transferencia gratuita de Almere City, estaba obligado por un contrato durante dos temporadas a 2027.

Con un valor de mercado que alcanza 1 millón de euros, Haye ahora figura como el jugador más caro de la Super League indonesia.