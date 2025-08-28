Thom Haye a Persib, Netizen Bad promete que estos hombres caminan de Indonesia a los Países Bajos

Bandung, Viva – centrocampista medio Equipo nacional indonesio, Thom Hayeel Perseguidor Bandung no solo es un foco público del fútbol nacional, sino que también plantea una historia única en las redes sociales. Un internazgo escribió anteriormente comentarios inusuales: estaba listo pasarela De Indonesia a los Países Bajos si Thom realmente se unió a Maung Bandung.

Leer también: Respuesta de Pssi Ketum con el oficial Thom Haye News a Persib Bandung



El comentario se consideró originalmente bromear, pero ahora nuevamente viral después de que Persib presentó oficialmente a Thom Haye como su nuevo reclutamiento.

En la carga de la cuenta de Instagram @FakTaball_, un internautor llamado Lutfi escribió: «Thom Haye a Persib Cave caminando de Indonesia a los Países Bajos». Sin duda, otros ciudadanos estaban ocupados recolectando la promesa.

Leer también: Drama FIFA Matchday: Kuwait Running, Taiwán llegó en poco tiempo para el equipo nacional indonesio



Leer también: ¡Transferencia de Gokil! 4 Diáspora del equipo nacional de Indonesia regresa a la Super League



Algunos incluso hicieron una ilustración de la ruta de caminata desde Surabaya a los Países Bajos, que se estima que lleva 132 días con una distancia de más de 15 mil kilómetros.

Para no olvidar, la cuenta de entretenimiento de fútbol @timnaslawak también subió un video de un hombre caminando mientras llevaba una bandera roja y blanca, como si estuviera comenzando un largo viaje a los Países Bajos. Este video de repente hizo que los internautas hicieron que los internautas sean más entretenidos.

«La lección que podemos tomar es no solo hablar», escribió uno de los comentarios que les gustan a cientos de usuarios de Instagram.

Con la llegada de Thom Haye, Persib Bandung atrajo cada vez más la atención del público, no solo por la fuerza del equipo que era cada vez más sólida, pero también historias hilarantes en el ciberespacio que colorearon la transferencia del mediocampista.