Théodore Pellerin tenía pesadillas mientras filmaba su parte aterradora

«Mirón«Es un thriller tranquilo que vive en incomodidad. Théodore Pellerin Juega a Matthew, un joven tranquilo que se navega cannilmente en el círculo interno de una estrella del pop en ascenso, Oliver (Archie Madekwe). A través de una mezcla de manutanía en Internet, buen gusto sobrenatural y una voluntad de hacer lo que sea necesario, Matthew rápidamente eleva su camino para convertirse en un tablón de sonido creativo y emocional para Oliver, incluso cuando el séquito del cantante lo ve cada vez más falso.

Para un papel que se deleita en enmascarar las verdaderas emociones, Pellerin fue a los lugares oscuros en la pantalla. El trabajo lo siguió a casa mientras filmaba el proyecto.

«No es que me quede como el personaje cuando me voy a casa después del rodaje», dice. «Es más que todavía me doy cuenta y consciente de las cosas que hay en la película. Fue una sesión difícil para mí porque solo son relaciones muy difíciles todo el tiempo. Siempre es solo tratar de sobrevivir a las relaciones o avanzar en ellas o por encima de ellos. Me sentí horrible durante un mes después de que filmamos. Tenía pesadillas todo el tiempo. Realmente lo odiaba.

Aunque el actor de 28 años ha aparecido en muchas películas provocativas, incluida «nunca siempre siempre siempre» de 2020 y «Beau tiene miedo» de 2023, es probable que «Lurker» sea el escaparate más amplio de Pellerin, luego de una adquisición y un despliegue teatral de Mubi que comienza el viernes.

Cuando el escritor y director «Lurker» Alex Russell hablar con Variedad A principios de este año antes del arco de la película en el Festival de Cine de Berlín, se entusiasmó con la «humanidad» en la actuación de Pellerin.

«Es muy expresivo y puedes ver tanto en su cara y lo que está pensando, y sin embargo es un misterio», dijo Russell. «Puedes verlo calculando, pero no estás realmente seguro de lo que va a hacer a continuación, y esa es una gran parte de la intriga de esta película».

Thododore Palerin en «Lurker».

Pellerin dice que navegar por la pendiente resbaladiza de la escalada social en la pantalla también fue un desafío como actor.

«Es muy exigente estar siempre en esas dinámicas», dice. «Es tan aterrador estar en eso todo el tiempo. No hay espacio en el que esté seguro. Siempre responde a lo que está frente a él, siempre tratando de encontrar una manera de aterrizar al final de la escena, en algún lugar que no le costará su lugar o le permitiría ir más allá. Siempre está jugando con su vida de una manera».

A pesar de las partes más pequeñas en las películas estadounidenses, el nativo de Quebécois agudizó sus habilidades en una serie de roles complejos, que le han ganado la aclamación crítica en su Canadá natal. Su asociación con la directora Sophie Dupuis sola arrojó premios por sus tres colaboraciones de películas: la película criminal de 2018 «Family First (Chien de Garde)», por las cuales ganó al mejor actor en los Canadian Screen Awards; El drama de explosión minera de 2020 «Underground», que le valió los mejores honores de actores de apoyo en el Iris Prix de Québec; y el drama de arrastre de 2023 «Solo», por el cual ganó el mejor actor en Prix Iris.

Pellerin cita la escritura inteligente como su motivador central para elegir roles.

«Es lo único que realmente me importa cuando voy con una película: quiero enamorarme de la escritura, del guión», dice. «Si la escritura es genial, es muy emocionante hacer algo en lo que sientes que estás en buenas manos. O cuando estás trabajando en algo, la lees y la relees y cada vez que ve más de las cosas que te dieron una cierta sensación. Estás como, ‘Oh, oh, eso es Por qué … esos son los mecanismos, ‘y todo responde a lo mismo «.

Y Pellerin, que recuerda haber leído el guión por primera vez para «Lurker» y pensar que fue «emocionante, divertido, divertido y aterrador» a la vez, sabe que el público será perseguido por la interacción de Matthew y Oliver hasta los últimos cuadros, y dejar el teatro debatiendo a los verdaderos héroes y villanos de la historia.

«Matthew aprende a jugar según las reglas que Oliver establece», dice Pellerin. “It’s the way he manipulates people, the way he gets people around him and finds validation. These are very violent, conditional dynamics that are around Oliver, and Matthew discovers that as he is in contact with him and then plays his book. At some point, he sees that everybody’s just working to be close to that person, and even Oliver is working in his own way to keep the system in place active and supporting him. Everybody’s playing, everybody’s being deceitful, and Matthew no es el peor.

Mire el trailer «Lurker» a continuación.