Theo Von habla sobre el programa de comedia filmado ‘picado’ y comentario suicida

Theo von ha asegurado a los fanáticos que «nunca intentaría tomar [his] La vida propia ”después de aparecer en los titulares de los comentarios que hizo después de una actuación de pie particularmente difícil en Nueva York.

El comediante y presentador de podcast realizó un stand up en el Beacon Theatre de Nueva York el sábado, y los asistentes informaron que una gran parte de la audiencia salió durante un set aparentemente tumultuoso. Las publicaciones en Reddit describieron el programa como un «fracaso de las proporciones épicas» y dijo que Von «parecía no ensayado y desorganizado» durante lo que estaba destinado a ser una grabación de un futuro especial de stand-up.

Los fanáticos se preocuparon por Von después de que un clip se volvió viral del comediante diciendo a los fanáticos después de su set: «No sé qué decirte sobre eso, hombre, pero he estado teniendo un largo mes, estoy tratando de no quitárselo».

En un episodio reciente de su Podcast de «este pasado fin de semana»Von admitió que su actuación en el programa de comedia filmada era «entrecortado» y «desordenado» que los anteriores, y que se había sentido «ligeramente maníaco» en el período previo al especial.

«No fue perfecto, hombre. Estaré de acuerdo con eso … como fracaso para el desayuno, hermano», dijo Von. «Y eso está bien, hombre. Es parte del trabajo. Los primeros 10 años de hacer comedia son el fracaso. Gran parte de mi vida, las mejores cosas que hayan sucedido en mi vida han estado al otro lado del fracaso».

Von también abordó el comentario suicida que hizo después del programa de comedia, declarando repetidamente durante el podcast: «Nunca me quitaría la vida».

Continuó: «Estoy agradecido con Dios por su gracia en mi vida. Amo a mis hermanos. Tengo tantos amigos y personas que me aman a mí y a las personas que quiero ver a sus hijos crecer. Tengo la esperanza de poder tener una esposa y conocer a mis propios hijos algún día. Como un montón de cosas en mi vida que me mantienen viva y esperanzada, ¿verdad? Quiero tener un impacto en el mundo».

Se dice que Von está trabajando en su próxima hora de pie para Netflix, luego de su especial de 2016 «sin ofensa» y seguimiento de 2021 «personas regulares». (Netflix no respondió a VariedadSolicitud de comentarios.) En los años transcurridos desde su último especial, Von ha explotado en fama. Su podcast, «El pasado fin de semana», es el número 2 en las listas de Spotify, y en los últimos meses ha sido sede de invitados como Donald Trump, JD Vance y Bernie Sanders.

En el período previo a las elecciones de 2024, Von fue visto como un miembro fundamental de la llamada «MANOSFERÍA» que ayudó a ampliar el alcance de Trump con los votantes jóvenes. Si bien se ha asociado con el presidente, a menudo no divulga sus propios puntos de vista políticos. En septiembre, llamó al Departamento de Seguridad Nacional para incluir un fragmento de von en un video de redes sociales que promueve los números de deportación de la agencia. «Yooo DHS que no aprobé ser usado en esto», escribió Von en X. «Sé que sabes mi dirección, así que envía un cheque. Y por favor, quítate esto y manténgame fuera de sus videos de deportación de ‘Banger’. Cuando se trata de inmigración, mis pensamientos y corazón son mucho más anguecidos de lo que este video permite. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿¡

Mire el episodio completo de «este pasado fin de semana» a continuación.